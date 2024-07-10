В Улан-Удэ изменят схему движения трамваев

До завершения дорожных работ автомобили и автобусы будут двигаться через остановочный карман.





В Улан-Удэ в связи с ремонтом трамвайных путей на Элеваторе в выходные дни 13-14, 20-21 и 27-28 июля изменятся схемы движения трамваев.Как сообщили в мэрии, схемы маршрутов №1, 2 изменятся следующим образом:– маршрут № 1А: «конечная Шишковка» - «Новый мост» - «40 квартал» - «БНЦ» - «ул. Ключевская» - «Новый мост» - «конечная Шишковка». С организацией движения 10 трамвайных вагонов с интервалом 10 минут;– маршрут № 2А: «конечная Шишковка» - «Новый мост» - «ул. Ключевская» - «БНЦ» - «40 квартал» - «Новый мост» - «конечная Шишковка». С организацией движения 10 трамвайных вагонов с интервалом 10 минут.На временном маршруте №3 в эти дни будет ходить 3 трамвайных вагона по схеме «Шишковка» - «Элеватор» - конечная «ЛВРЗ» с интервалом движения 15 минут.Изменится маршрут №4 (на период ремонта №4А) с организацией движения 4 трамвайных вагонов с конечной в мкрн Мелькомбинат с интервалом 10 минут по следующей схеме: «конечная Мелькомбинат» - «БНЦ» - «конечная Мелькомбинат».На период ремонта не изменится схема движения только у трамвайного маршрута №5, а маршруты №№ 7, 8 будут отменены с учетом введения временных маршрутов № 1А, 2А.В мэрии уточнили, что работы будут проходить в три этапа. На первом - с 13 по 14 июля - запланирован ремонт трамвайных путей с их выпрямлением на участке автомобильного переезда по пр. 50-летия Октября в районе ул. Цивилева. После завершения работ здесь уложат железобетонную плитку.На втором этапе - с 20 по 21 июля - ремонт пройдет на трамвайных путях в сторону ост. «Площадь Советов». Третий этап - с 27 по 28 июля - предполагает работы на трамвайных путях в сторону остановки «Энергосбыт».«Работы будут организованы в круглосуточном режиме. После завершения в ночное время 29 и 30 июля на переезде по пр. 50-летия Октября - ул. Цивилева к автобусной остановке будет уложена железобетонная плитка», - сообщили в мэрии.Фото: «Номер один»