Общество 10.07.2024 в 16:20

Жители Бурятии отметят День рыбака на Байкале

Праздник пройдет в Забайкальском национальном парке в селе Курбулик
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Бурятии отметят День рыбака на Байкале

Уже в эту субботу, 13 июля все желающие могут посетить один из интереснейших праздников – День рыбака в селе Курбулик на Байкале (возрастное ограничение 0+).

Этот праздник не только объединит тех, кто любит ловить рыбу, но и тех, кому интересны живые традиции людей, много лет проживающих на берегу Байкала.

На празднике будут проводиться разнообразные конкурсы, в том числе и на ловлю рыбы. Пройдет дегустация вкуснейших блюд из рыбы, приготовленных по старинным рецептам. Для всех гостей мероприятия выступит кавер-группа из Улан-Удэ «The Presto Band».

Праздник «День рыбака» пройдет в этом году уже в 10-й раз.

Положения всех конкурсов выложены на сайте «Заповедного Подлеморья».

Возрастное ограничение 0+


Фото: Номер один

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