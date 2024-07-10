Жители Бурятии отметят День рыбака на Байкале

Уже в эту субботу, 13 июля все желающие могут посетить один из интереснейших праздников – День рыбака в селе Курбулик на Байкале (возрастное ограничение 0+).

Этот праздник не только объединит тех, кто любит ловить рыбу, но и тех, кому интересны живые традиции людей, много лет проживающих на берегу Байкала.

На празднике будут проводиться разнообразные конкурсы, в том числе и на ловлю рыбы. Пройдет дегустация вкуснейших блюд из рыбы, приготовленных по старинным рецептам. Для всех гостей мероприятия выступит кавер-группа из Улан-Удэ «The Presto Band».

Праздник «День рыбака» пройдет в этом году уже в 10-й раз.

Положения всех конкурсов выложены на сайте «Заповедного Подлеморья».

Возрастное ограничение 0+





Фото: Номер один