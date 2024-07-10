Мэр Улан-Удэ проверил ход ремонта улицы Бабушкина

Мэр Улан-Удэ проверил, как идет ремонт дороги на улице Бабушкина. Подрядчик уже сделал там новый тротуар, уложил плитку и заасфальтировал дорогу. Работы на этом участке выполнены на 80%. Отдельные недочеты подрядчик пообещал устранить в ближайшее время.





«Этот участок один из самых загруженных по трафику, поэтому мы расширяем перекресток. Здесь появится четвертая полоса, которая пойдет от остановки «Геологическая» в сторону сотых кварталов. Также мы сделаем новые трамвайные остановки с навесами. В следующем году мы сделаем третью полосу от Бульвара Карла Маркса до ул. Трубачеева», - рассказал Игорь Шутенков.Фото: мэрия Улан-Удэ