Общество 10.07.2024 в 17:42

Мэр Улан-Удэ проверил ход ремонта улицы Бабушкина

Там появится четвертая полоса в сторону сотых кварталов
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Текст: Андрей Константинов
Мэр Улан-Удэ проверил ход ремонта улицы Бабушкина
Мэр Улан-Удэ проверил, как идет ремонт дороги на улице Бабушкина. Подрядчик уже сделал там новый тротуар, уложил плитку и заасфальтировал дорогу. Работы на этом участке выполнены на 80%. Отдельные недочеты подрядчик пообещал устранить в ближайшее время.


«Этот участок один из самых загруженных по трафику, поэтому мы расширяем перекресток. Здесь появится четвертая полоса, которая пойдет от остановки «Геологическая» в сторону сотых кварталов. Также мы сделаем новые трамвайные остановки с навесами. В следующем году мы сделаем третью полосу от Бульвара Карла Маркса до ул. Трубачеева», - рассказал Игорь Шутенков.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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