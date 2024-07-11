Общество 11.07.2024 в 11:28

Жителей Бурятии предупредили об ухудшении погоды

В республики ожидаются ливни и сильный ветер
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Текст: Андрей Константинов
Жителей Бурятии предупредили об ухудшении погоды
По данным Бурятского гидрометцентра, 12-13 июля в республике ухудшится погода. Местами ожидаются сильные дожди, грозы, ливни, град. При грозах ветер усилится до 15-20, местами до 24 м/с.

«Соблюдайте меры безопасности. Откажитесь от дальних поездок, выходов на туристические и горные маршруты. Не оставляйте детей без присмотра. Будьте осторожны и внимательны», - предупреждают граждан в МЧС Бурятии.

Фото: «Номер один»
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