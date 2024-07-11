Жителей Бурятии предупредили об ухудшении погоды

По данным Бурятского гидрометцентра, 12-13 июля в республике ухудшится погода. Местами ожидаются сильные дожди, грозы, ливни, град. При грозах ветер усилится до 15-20, местами до 24 м/с.«Соблюдайте меры безопасности. Откажитесь от дальних поездок, выходов на туристические и горные маршруты. Не оставляйте детей без присмотра. Будьте осторожны и внимательны», - предупреждают граждан в МЧС Бурятии.Фото: «Номер один»