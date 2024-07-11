Общество 11.07.2024 в 13:11

Жителям Бурятии не стоит ждать возобновления авиарейсов на Ольхон

Для ремонта взлетно-посадочной полосы нужны деньги и разрешение Минприроды России
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Текст: Андрей Константинов
Жителям Бурятии не стоит ждать возобновления авиарейсов на Ольхон
Возобновление авиарейса Улан-Удэ - Хужир в ближайшее время не произойдет, следует из информации, опубликованной сегодня Минтрансом Бурятии.

Напомним, перелеты по популярному маршруту приостановили из-за проблем на взлетно-посадочной полосе на острове Ольхон. Она пришла в непригодное состояние, сейчас там требуется провести работы по ее выравниванию. Однако, как выяснилось, сделать это не так-то просто.

На запрос Минтранса Бурятии в министерстве транспорта Иркутской области пояснили, что посадочная площадка Хужир расположена в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Поэтому земляные работы там потребуют оформления разрешения от Минприроды России.

«Таким образом, для оформления разрешения и проведения изыскательских, проектных и строительных работ потребуется значительный период времени и объем инвестиций с продолжительным сроком окупаемости», - пояснили в иркутском Минтрансе.

Рейс Улан-Удэ - Хужир был одним из самых популярных у жителей Бурятии. Он выполнялся несколько раз в неделю, а в июне его планировали сделать ежедневным. Однако из-за появившихся дефектов на взлетно-посадочной полосе перелеты туда прекратились с 31 мая.

Фото: «Номер один»

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