Жителям Бурятии не стоит ждать возобновления авиарейсов на Ольхон

Возобновление авиарейса Улан-Удэ - Хужир в ближайшее время не произойдет, следует из информации, опубликованной сегодня Минтрансом Бурятии.Напомним, перелеты по популярному маршруту приостановили из-за проблем на взлетно-посадочной полосе на острове Ольхон. Она пришла в непригодное состояние, сейчас там требуется провести работы по ее выравниванию. Однако, как выяснилось, сделать это не так-то просто.На запрос Минтранса Бурятии в министерстве транспорта Иркутской области пояснили, что посадочная площадка Хужир расположена в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Поэтому земляные работы там потребуют оформления разрешения от Минприроды России.«Таким образом, для оформления разрешения и проведения изыскательских, проектных и строительных работ потребуется значительный период времени и объем инвестиций с продолжительным сроком окупаемости», - пояснили в иркутском Минтрансе.Рейс Улан-Удэ - Хужир был одним из самых популярных у жителей Бурятии. Он выполнялся несколько раз в неделю, а в июне его планировали сделать ежедневным. Однако из-за появившихся дефектов на взлетно-посадочной полосе перелеты туда прекратились с 31 мая.Фото: «Номер один»