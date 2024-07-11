Общество 11.07.2024 в 13:37

Фотографов Бурятии приглашают к участию в престижном международном конкурсе

В конкурсе могут участвовать как профессиональные фотографы, так и любители
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Текст: Служба информации "Номер один"
Фотографов Бурятии приглашают к участию в престижном международном конкурсе

Фотографов Бурятии приглашают к участию в VIII Международном конкурсе «Русская цивилизация» (возрастное ограничение 18+). Свои работы на конкурс могут отправить как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет независимо от пола, места жительства и рода занятий.

Цель фотоконкурса - гармонизация межнациональных отношений и этнокультурного развития народов России посредством привлечения внимания граждан к истокам и традициям русской культуры

В рамках фотоконкурса «Русская цивилизация» будут вручены награды в семи номинациях: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Духовные скрепы», «Семейные ценности», «Мир. Созидание. Жизнь», а также Гран-При за лучшую фотографию, приз зрительских симпатий и приз в специальной номинации «Многодетная семья».

Победители фотоконкурса отбираются профессиональным жюри. Победители в каждой номинации получат ценные призы и подарки.


Приём заявок на международный фотоконкурс «Русская цивилизация» идёт на сайте https://rucivilization.ru/. Там же можно ознакомиться с условиями конкурса.

Заявки принимаются до 5 октября 2024 года.

Возрастное ограничение 18+

 

Фото: loon.site

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