Фотографов Бурятии приглашают к участию в престижном международном конкурсе

Фотографов Бурятии приглашают к участию в VIII Международном конкурсе «Русская цивилизация» (возрастное ограничение 18+). Свои работы на конкурс могут отправить как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет независимо от пола, места жительства и рода занятий.

Цель фотоконкурса - гармонизация межнациональных отношений и этнокультурного развития народов России посредством привлечения внимания граждан к истокам и традициям русской культуры

В рамках фотоконкурса «Русская цивилизация» будут вручены награды в семи номинациях: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Духовные скрепы», «Семейные ценности», «Мир. Созидание. Жизнь», а также Гран-При за лучшую фотографию, приз зрительских симпатий и приз в специальной номинации «Многодетная семья».

Победители фотоконкурса отбираются профессиональным жюри. Победители в каждой номинации получат ценные призы и подарки.



Приём заявок на международный фотоконкурс «Русская цивилизация» идёт на сайте https://rucivilization.ru/. Там же можно ознакомиться с условиями конкурса.

Заявки принимаются до 5 октября 2024 года.

Возрастное ограничение 18+

Фото: loon.site