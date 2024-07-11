Общество 11.07.2024 в 15:46

В двух поселках Бурятии ограничат движение через железнодорожный переезд

12 и 13 июля там будут проводиться ремонтные работы
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Текст: Служба информации "Номер один"
В двух поселках Бурятии ограничат движение через железнодорожный переезд

На железнодорожных переездах, расположенных в пос. Селенгинск (5559 км ВСЖД) и пос. Нюки (5549 км ВСЖД) Кабанского района Бурятии, в ночь с 12 на 13 июля 2024 года будут проводиться ремонтные работы.

- Движение автотранспортных средств будет ограничено с 19:00 12 июля до 09:00 13 июля. Время указано местное. Объезд для автомобилей в указанные часы будет организован через близлежащий переезд в пос. Тресково (5563 км ВСЖД), - сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.


Фото: Номер один


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