В двух поселках Бурятии ограничат движение через железнодорожный переезд

На железнодорожных переездах, расположенных в пос. Селенгинск (5559 км ВСЖД) и пос. Нюки (5549 км ВСЖД) Кабанского района Бурятии, в ночь с 12 на 13 июля 2024 года будут проводиться ремонтные работы.

- Движение автотранспортных средств будет ограничено с 19:00 12 июля до 09:00 13 июля. Время указано местное. Объезд для автомобилей в указанные часы будет организован через близлежащий переезд в пос. Тресково (5563 км ВСЖД), - сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.





Фото: Номер один



