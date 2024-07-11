Общество 11.07.2024 в 16:16

Байкеры из Монголии приехали в гости в Бурятию

Во время мотопробега они посетят пос. Аршан, Выдрино и Щучье озеро
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Текст: Служба информации "Номер один"
Байкеры из Монголии приехали в гости в Бурятию

Байкеры из Монголии приехали в гости в Бурятию. С 9 по 14 июля проходит II российско – монгольский мотопробег с участием членов Международного мотоклуба «Хунну» из Монголии (возрастное ограничение 18+).

- На этот раз мотопробег познакомит его участников с туристическими локациями Бурятии. Также они изучат лучшие практики в сфере сельского туризма. В группе мотопробега – 16 человек, 6 байков и 3 автомобиля. Среди участников пробега - известные артисты, учителя, медицинские работники, предприниматели Монголии. Самому молодому участнику пробега – один год, среди водителей - две девушки, - рассказали организаторы мотопробега.

Во время экспедиции члены мотоклуба посетят встречу друзей в пос. Аршан (6+), побывают на фестивале «Клубничный рай» в пос. Выдрино (6+), станут свидетелями открытия новой локации на оз. Щучьем Селенгинского района (6+).

В летнее время байкеры мотоклуба «Хунну» вспоминают истинную природу кочевников и пересаживаются на мотоциклы. Они стремятся проводить ночи в степях, чтоб забыть на время об удобствах и закалить характер.

Президент Международного мотоклуба «Хунну», телеведущий и известный общественный деятель Болдко по пути следования мотопробега проведет гастрономические мастер-классы по приготовлению джамби, цуйван, баранины на камнях, а также блюд монгольских казахов – сырнэ.

- Мы благодарим всех предпринимателей и главы бурятских поселений, которые поддерживают мотопробег. Нас с Монголией связывает живая история, доброе соседство, и нам нельзя терять связь с ней. В этот раз мы запланировали знакомство с лидерами сообществ, предпринимателями, с которыми возможно будут созданы общие проекты. Не исключаем возможности совместного создания тематического турмаршрута, событийного мероприятия. Мы готовы делиться своим опытом по развитию сельского туризма, - рассказала Елена Ширибон, руководитель Байкальской ассоциации развития и сотрудничества.

Организатор мотопробега - Байкальская ассоциация развития и сотрудничества.

Возрастное ограничение 18+

 

Фото: Тункинский национальный парк

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