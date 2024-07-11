Общество 11.07.2024 в 16:23

В Улан-Удэ будут срезать новый асфальт на улице Борсоева

Он оказался некачественным
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ будут срезать новый асфальт на улице Борсоева
Новый асфальт, уложенный подрядной организацией на одном из участков улицы Борсоева в Улан-Удэ, не соответствует ГОСТу. Как сообщили в мэрии города, печальный факт обнаружили в ходе испытаний взятых образцов асфальтобетона.

В мэрии отметили, что некачественный асфальт обнаружили на участке дороги от развязки в районе налоговой инспекции до виадука. На двух других участках качество асфальта не вызвало нареканий.

Теперь подрядчику предстоит снять уложенный асфальт и заасфальтировать дорогу снова. Соответствующее предписание ему уже выписали. Если подрядчик этого не сделает, контракт с ним расторгнут.

Напомним, дорогу на ул. Борсоева ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Работы разделены на несколько этапов. В прошлом году отремонтировали дорогу от Селенгинского моста до ул. Куйбышева. В этом году ремонт ведется в противоположном направлении – от ул. Куйбышева до моста. Помимо асфальтирования дороги проектом предусмотрено устройство тротуаров, дорожных знаков и разметки, регулировка люков, барьерных ограждений, ремонт заездных карманов.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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