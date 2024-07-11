Медики из Бурятии одержали победу во Всероссийском конкурсе

Стали известны результаты второго этапа Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием». В нем медицинские работники из Бурятии заняли призовые места.

В номинации «Лучшая медицинская сестра» победу одержала Кушнарева Елена Иосифовна - участковая медицинская сестра детской поликлиники Городской больницы № 5.

Она также заняла почетное второе место в номинации «Лучшая участковая медицинская сестра».

Елена Иосифовна занимается пропагандой принципов успешного грудного вскармливания. В течение 3-х лет на ее участке нет случаев младенческой смертности. Родители детей очень тепло отзываются о работе Елены Иосифовны.

В номинации «Лучший лаборант» первой стала Гладкова Евгения Юрьевна - старший лаборант отдела экспертизы трупов Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы. Имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Судебно-медицинская экспертиза».

За добросовестный труд Евгения Юрьевна неоднократно поощрялась Почетными грамотами Бюро, в 2004 году награждена Почетной грамотой Минздрава РБ, в 2019 году Почетной грамотой Правительства РБ. В 2013 году ей присвоено звание «Ветеран труда».

Все победители и призеры конкурса получат денежное вознаграждение от 100 до 250 тыс. рублей.

Напомним, что в прошлом году три средних медицинских работника из Бурятии стали обладателями призовых мест Всероссийского конкурса в номинациях «Лучший фельдшер, «Лучшая участковая медицинская сестра».

Фото: Номер один