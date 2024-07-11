Жители Соснового Бора в Улан-Удэ оценили новую многофункциональную площадку

В Улан-Удэ прошла первая рабочая приемка двора по проекту «1000 дворов на Дальнем Востоке».

Во дворе по ул. Маргелова, 22 в микрорайоне Сосновый Бор жители уже оценили новую универсальную площадку, разделенную на несколько функциональных зон: детская, спортивная, тихого отдыха. Здесь раньше находился пустырь.









– Выражаю благодарность, как родитель. У меня двое детей. Они с удовольствием ходят сюда. Площадка востребована, всегда много детей. Дети играют, катаются на велосипедах, молодежь занимается спортом. Очень рады, что наш военный городок попал в эту программу, – сказала местная жительница Кристина Маркова.

Во время рабочей приемки площадки под руководством первого заместителя мэра Сергея Гашева были выявлены замечания по внешнему виду фонарей, баскетбольных щитов и других мелочей.





– По всем замечаниям составлен акт и направлен подрядчику для устранения. В целом объект прошел проверку. Площадку уже оценили местные ребятишки, – сказал первый заместитель мэра Улан-Удэ Сергей Гашев.

В этом году в Улан-Удэ по проекту «1000 дворов на Дальнем Востоке» на семи дворовых территориях в военных городках построят мини-парки для всех возрастов: четыре площадки в мкрн Сосновый бор, две – на ст. Дивизионная, одну – в мкрн Звездный. Эти дворы объединяет то, что в каждом есть общая площадка на несколько домов.

Фото и скриншот видео: администрация Улан-Удэ