Общество 11.07.2024 в 17:16

Жители Соснового Бора в Улан-Удэ оценили новую многофункциональную площадку

Раньше на ее месте находился пустырь
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Соснового Бора в Улан-Удэ оценили новую многофункциональную площадку

В Улан-Удэ прошла первая рабочая приемка двора по проекту «1000 дворов на Дальнем Востоке».

Во дворе по ул. Маргелова, 22 в микрорайоне Сосновый Бор жители уже оценили новую универсальную площадку, разделенную на несколько функциональных зон: детская, спортивная, тихого отдыха. Здесь раньше находился пустырь.



– Выражаю благодарность, как родитель. У меня двое детей. Они с удовольствием ходят сюда. Площадка востребована, всегда много детей. Дети играют, катаются на велосипедах, молодежь занимается спортом. Очень рады, что наш военный городок попал в эту программу, – сказала местная жительница Кристина Маркова.

Во время рабочей приемки площадки под руководством первого заместителя мэра Сергея Гашева были выявлены замечания по внешнему виду фонарей, баскетбольных щитов и других мелочей.


– По всем замечаниям составлен акт и направлен подрядчику для устранения. В целом объект прошел проверку. Площадку уже оценили местные ребятишки, – сказал первый заместитель мэра Улан-Удэ Сергей Гашев.

В этом году в Улан-Удэ по проекту «1000 дворов на Дальнем Востоке» на семи дворовых территориях в военных городках построят мини-парки для всех возрастов: четыре площадки в мкрн Сосновый бор, две – на ст. Дивизионная, одну – в мкрн Звездный. Эти дворы объединяет то, что в каждом есть общая площадка на несколько домов.

 

Фото и скриншот видео: администрация Улан-Удэ

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1000 дворов Улан-Удэ мэрия улан-удэ

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