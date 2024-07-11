Жители Бурятии жалуются на мусор на пляжах и коров, гуляющих по Байкалу

Жители республики, начавшие сезон отпусков на берегах Байкала, в соцсетях делятся своими нерадостными впечатлениями об испорченном отдыхе. По их словам, в популярных местах отдыха не хватает урн и мусорных баков, зато полно разгуливающих прямо по берегу коров.

«Были на Байкале в Горячинске - в эти жаркие дни на бережку самое то! Но вот единственный момент, который я хочу затронуть - почему так мало мусорных урн, ящиков. Почему в самом центре на площади нет общественного туалета? Ладно, мы, местные жители, а там же ещё столько туристов из других регионов и приезжают».

«Село Горячинск, Байкал. Мусор после выходных до сих пор не убран. В воскресенье было очень много народу, машин возле берега. Пришли коровы и стали рыться в мусорных баках, люди стали их отпугивать, они побежали и повредили два автомобиля. Люди, будьте бдительны и аккуратны на отдыхе, осторожность не помешает. И если вы видите, что бак уже полный, прихватите мусор с собой, зачем мимо кидать», - пишут люди в соцсетях.

В комментариях пользователи советуют забирать мусор с собой, в город.

«Люди, вывозите свой мусор с собой! Он же не появляется сам по себе, ну так увезите за собой то, что осталось от привезённого», «Если на машине, не спорю можно забрать мусор и увезти. А если на автобусе и приехал на турбазу? Как и на чем вывозить с собой мусор? Может всё-таки мусор вовремя должны увозить?! Увеличить количество баков в туристический сезон», - предлагают пользователи соцсетей.





Фото: соцсети