В Бурятии выберут лучшие детские рисунки ко Дню строителя

Управление капитального строительства Бурятии объявляет о старте конкурса на лучший детский рисунок, посвященный профессии строителя. Побороться за призы юные художники смогут с 11 июля по 2 августа. В конкурсе «Быть строителем- здорово!» смогут принять участие дети от 5 до 18 лет.

Работы будут оцениваться в четырёх возрастных категориях: 1 категория (5- 7 лет); 2 категория (8-11 лет); 3 категория (12-15 лет); 4 категория (16-18 лет).

Каждый Участник может отправить не более одной работы в рамках следующих номинаций:

- «Я будущий строитель» - рисунки, на которых изображён автор в роли строителя.

- «Мои родители строители» - рисунки, иллюстрирующие родителей, или других родственников, работающих в строительной профессии.

- Конкурс проводится с целью популяризации строительных профессий. Мы ждём от детей яркие и оригинальные рисунки. Наша комиссия выберет победителей, которых мы объявим ко Дню строителя. В каждой возрастной категории и номинации будут определены победители, занявшие 1, 2 и 3 места. Мы наградим их грамотами и памятными призами», - рассказал начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.

Работы участников должны быть выполнены на бумаге или картоне, в форматах А4 либо А3. Каждый участник может направить только одну работу по каждой номинации.

Рисунок может быть выполнен в любом жанре изобразительного искусства (графика, живопись и др.). К участию в конкурсе не допускаются работы, заключенные в рамки (картонные, деревянные, паспарту и т.п.). Также не принимаются коллективные рисунки.

Прием работ осуществляется с 11 июля по 2 августа (включительно) по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 42, второй этаж, каб. № 1 (ГКУ РБ «Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия»). Телефон для справок: 8 (3012) 333-199.

Фото: loon.site