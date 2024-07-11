В селе Посольское отметят еще один рыбный праздник

В селе Посольском Кабанского района отметят еще один рыбный праздник под названием «В гостях у Рыбича» (возрастное ограничение 0+).

Он состоится 13 июля в селе Посольском на площади перед Посольским Спасо-Преображенским мужским монастырём.

- «В гостях у Рыбича» - отличный повод для всей семьи весело провести время и насладиться атмосферой праздника. На празднике можно будет отведать разнообразные рыбные блюда, большой рыбный пирог и даже принять участие в его приготовлении, - сообщают организаторы праздника.

В программе мероприятия: Посольская ярмарка, конкурс традиционной культуры между сельскими поселениями, конкурс «Рыбный стол», «Самый большой рыбный пирог», выступление творческих коллективов. Также будут работать различные аттракционы.

Напомним, в Бурятии в этот же день 13 июля отмечают День рыбака в селе Курбулик Баргузинского района (0+).

Возрастное ограничение 0+

Фото: loon.site