Общество 12.07.2024 в 15:30

Жители Бурятии жалуются на работу автовокзала

Приобрести билеты в кассах можно только за наличный расчет

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Текст: Анастасия Величко
Жители Бурятии жалуются на работу автовокзала

Улан-удэнцы в соцсетях активно выражают свое недовольство работой автовокзала. В частности, люди жалуются на то, что рассчитаться за билеты можно только за наличный расчет либо через терминалы, где есть комиссия.

«Скажите, пожалуйста, почему в кассе на привокзальной площади билеты на маршрутное такси в район продают только за наличный расчёт? Вы живёте в другом измерении? Да, там стоят два терминала, в которые данные забиваются с десятой попытки, а ещё за это сомнительное удовольствие сдирают 10%. Десять процентов за потраченные нервы и время. А нельзя привести услуги перевозчика в соответствие с нынешними требованиями? Чтобы пассажиру, который и является конечным потребителем услуг перевозчика, было не так мучительно неудобно», - задаются вопросом пассажиры.

В комментариях пользователи сообщают, что в районах республики ситуация аналогичная.

«В Джидинском районе с. Петропавловка тоже нельзя купить билет, если нет наличных денег. Не принимают оплату картой. Почему? Это же услуга. Так почему её нельзя оплатить картой?», «Из Кяхты уезжала на прошлой неделе, тоже только за наличку покупка билета. Хотя 21 век. Везде терминалы», - возмущаются люди.

Минтранс Бурятии в ответ на недовольство граждан сообщил, что «к полномочиям министерства не относится организация продажи билетов».


Фото: "Номер один"

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автовокзал билеты касса

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