Общество 12.07.2024 в 16:28

На конкурс «Дальний Восток – Земля приключений» подали 37 фильмов

Два из них сняли авторы из Бурятии
A- A+
Текст: Андрей Константинов
На конкурс «Дальний Восток – Земля приключений» подали 37 фильмов
Для участия во втором сезоне всероссийского конкурса на лучшее путешествие по Дальнему Востоку «Дальний Восток – Земля приключений» в адрес жюри поступило уже 37 фильмов, в том числе два от авторов из Бурятии. Кроме дальневосточников фильм о своих путешествиях направили жители Москвы и Московской области, а также Иркутской, Калужской, Кировской и Рязанской областей.

- Разворот в сторону активных путешествий со всех сторон правильный. Не только с точки зрения того, что Дальний Восток нужно посетить обязательно, а еще с точки зрения того, что отдых на лежаках ничего положительного в жизнь человека не привносит. А вот когда ты выходишь и понимаешь: надо развести костер, поставить палатку, рассчитать свои силы, мне кажется, что тогда человек становится увереннее, сильнее», – заявил инициатор конкурса полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Полпред добавил, что основная цель конкурса – «показать уникальные места Дальнего Востока всем жителям страны», ведь многие люди, к сожалению, не бывали здесь.  

Конкурс проходит в трех номинациях: пешее, водное и зимнее путешествие. Сейчас самая сильная конкуренция в рамках номинации «пешее путешествие» – 25 фильмов подано на оценку. В рамках водного – пока четыре фильма, зимнего – три.

Главный приз за лучшее видео о путешествии по Дальнему Востоку составляет 3 миллиона рублей, за победу в одной из номинаций можно получить один миллион рублей, за второе место в номинациях – по 300 тысяч рублей; третье место в номинациях – по 100 тысяч рублей. Более того, губернатор Чукотского Автономного округа ввел отдельный приз в один миллион рублей, который будет разыгран среди участников, заявивших путешествие по Чукотке.

Напомним, второй сезон всероссийского конкурса на лучшее путешествие по Дальнему Востоку «Дальний Восток – Земля приключений» стартовал 1 мая. Для того, чтобы принять в нем участие, необходимо снять короткометражный фильм до 8 минут о своем путешествии на Дальний Восток и направить его на оценку жюри на сайт путешественникдв.рф. Принять участие в конкурсе могут как дети с десяти лет, но под руководством взрослых, так и сами взрослые, возрастной ценз для которых отсутствует.

Лучшие видеоматериалы будут отбирать члены жюри, среди которых: тележурналист, автор и ведущий телепередачи «Непутевые заметки» Дмитрий Крылов, арктический путешественник, видеоблогер Богдан Булычев, телеведущий Валдис Пельш, руководитель проекта «Больше, чем путешествие» Олеся Тетерина, депутат Государственной Думы, автор и ведущий телепрограммы «Как устроен мир» Тимофей Баженов, продюсер проекта VK Места Никита Афиногенов и другие опытные путешественники. Кроме того, в оценке работ примут участие победители первого сезона конкурса Елена Поддубная, Эрнест Леонидов, Алиса Слыщенко.

В этом году в качестве информационных партнеров конкурс поддерживают такие средства массовой информации и медиакомпании как ТАСС, «РИА Новости», «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «ВКонтакте» и др.  

Сбор заявок на конкурс продлится до 30 декабря 2024 года.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Теги
туризм конкурс фильм

Все новости

Бизнесменам Бурятии расскажут, что делать при обысках и допросах
12.07.2024 в 16:52
Жительница Бурятии взыскала более 50 тысяч рублей за «амебу»
12.07.2024 в 16:42
На конкурс «Дальний Восток – Земля приключений» подали 37 фильмов
12.07.2024 в 16:28
В Улан-Удэ работают летние читальные залы под открытым небом
12.07.2024 в 16:26
В селе Баянгол Баргузинского района скоро достроят школу
12.07.2024 в 16:07
Крупная авария произошла на трассе в Бурятии
12.07.2024 в 15:57
Жители Бурятии жалуются на работу автовокзала
12.07.2024 в 15:30
Ипотека в Бурятии прибавила в процентах
12.07.2024 в 15:21
Владимир Павлов: «Сельские спортивные игры всегда отличаются особой атмосферой дружелюбия»
12.07.2024 в 15:08
На СВО погиб внук легендарного бурятского эколога
12.07.2024 в 14:29
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 июля

Читайте также
Жительница Бурятии взыскала более 50 тысяч рублей за «амебу»

Девушка по ошибке перевела деньги своей однокласснице, но вместо возврата средств нарвалась на оскорбления

12.07.2024 в 16:42
В Улан-Удэ работают летние читальные залы под открытым небом
Там представлен большой выбор журналов, газет, художественной, детской и другой литературы
12.07.2024 в 16:26
В селе Баянгол Баргузинского района скоро достроят школу
Строительство школы ранее поддержал председатель правительства РФ Михаил Мишустин
12.07.2024 в 16:07
Жители Бурятии жалуются на работу автовокзала

Приобрести билеты в кассах можно только за наличный расчет

12.07.2024 в 15:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru