На конкурс «Дальний Восток – Земля приключений» подали 37 фильмов

Для участия во втором сезоне всероссийского конкурса на лучшее путешествие по Дальнему Востоку «Дальний Восток – Земля приключений» в адрес жюри поступило уже 37 фильмов, в том числе два от авторов из Бурятии. Кроме дальневосточников фильм о своих путешествиях направили жители Москвы и Московской области, а также Иркутской, Калужской, Кировской и Рязанской областей.- Разворот в сторону активных путешествий со всех сторон правильный. Не только с точки зрения того, что Дальний Восток нужно посетить обязательно, а еще с точки зрения того, что отдых на лежаках ничего положительного в жизнь человека не привносит. А вот когда ты выходишь и понимаешь: надо развести костер, поставить палатку, рассчитать свои силы, мне кажется, что тогда человек становится увереннее, сильнее», – заявил инициатор конкурса полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Полпред добавил, что основная цель конкурса – «показать уникальные места Дальнего Востока всем жителям страны», ведь многие люди, к сожалению, не бывали здесь.Конкурс проходит в трех номинациях: пешее, водное и зимнее путешествие. Сейчас самая сильная конкуренция в рамках номинации «пешее путешествие» – 25 фильмов подано на оценку. В рамках водного – пока четыре фильма, зимнего – три.Главный приз за лучшее видео о путешествии по Дальнему Востоку составляет 3 миллиона рублей, за победу в одной из номинаций можно получить один миллион рублей, за второе место в номинациях – по 300 тысяч рублей; третье место в номинациях – по 100 тысяч рублей. Более того, губернатор Чукотского Автономного округа ввел отдельный приз в один миллион рублей, который будет разыгран среди участников, заявивших путешествие по Чукотке.Напомним, второй сезон всероссийского конкурса на лучшее путешествие по Дальнему Востоку «Дальний Восток – Земля приключений» стартовал 1 мая. Для того, чтобы принять в нем участие, необходимо снять короткометражный фильм до 8 минут о своем путешествии на Дальний Восток и направить его на оценку жюри на сайт путешественникдв.рф. Принять участие в конкурсе могут как дети с десяти лет, но под руководством взрослых, так и сами взрослые, возрастной ценз для которых отсутствует.Лучшие видеоматериалы будут отбирать члены жюри, среди которых: тележурналист, автор и ведущий телепередачи «Непутевые заметки» Дмитрий Крылов, арктический путешественник, видеоблогер Богдан Булычев, телеведущий Валдис Пельш, руководитель проекта «Больше, чем путешествие» Олеся Тетерина, депутат Государственной Думы, автор и ведущий телепрограммы «Как устроен мир» Тимофей Баженов, продюсер проекта VK Места Никита Афиногенов и другие опытные путешественники. Кроме того, в оценке работ примут участие победители первого сезона конкурса Елена Поддубная, Эрнест Леонидов, Алиса Слыщенко.В этом году в качестве информационных партнеров конкурс поддерживают такие средства массовой информации и медиакомпании как ТАСС, «РИА Новости», «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «ВКонтакте» и др.Сбор заявок на конкурс продлится до 30 декабря 2024 года.Фото: пресс-служба правительства Бурятии