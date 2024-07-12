Общество 12.07.2024 в 16:26

В Улан-Удэ работают летние читальные залы под открытым небом

Там представлен большой выбор журналов, газет, художественной, детской и другой литературы
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ работают летние читальные залы под открытым небом

Городские библиотеки Улан-Удэ приглашают горожан посетить летние читальные залы под открытым небом, где представлен большой выбор периодических изданий, художественной, научно-популярной, детской и другой литературы.


Помимо книг для посетителей подготовлены книжные выставки, настольные игры для компании друзей, творческие мастер-классы для детей и взрослых: рисование, оригами и многое другое.

Летние читальные залы работают по следующим адресам:

-Площадь Советов - каждый вторник и каждый четверг с 13:00 до 17:00.

-Летний дворик библиотеки-филиала № 24 им. Н.Г. Дамдинова, пр. Строителей, 34 А - каждый четверг с 15:00 до 17:00

-Сквер ДК «Забайкальский», ул. Совхозная, 50 Д- каждую среду с 15:00 до 17:00

-Придомовая территория библиотеки-филиала № 9 им. В.В Липатова, ул. Московская, д.4 - каждую среду с 13.00 до 16.00 час.

-Новая детская площадка в мкрн Сокол- каждый четверг с 15:00 до 17:00

-Сквер «Яблоневый» в мкрн Аэропорт - каждую пятницу с 16:00 до 17:00

-Площадка «Максимал» в 113 мкрн - каждый четверг с 15:00 до 17:00

-Новая детская площадка по ул. Кабанская,16 - каждый вторник и четверг с 14:00 до 16:00.


Возрастное ограничение 6+

 

Фото: администрация Улан-Удэ

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