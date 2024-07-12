Жительница Бурятии взыскала более 50 тысяч рублей за «амебу»
Девушка по ошибке перевела деньги своей однокласснице, но вместо возврата средств нарвалась на оскорбления
Жительница Бурятии по ошибке перевела бывшей однокласснице 1565 рублей. Каких-либо денежных обязательств перед ней девушка не имела, сумма не была займом, не предназначалась кому – либо еще.
В ходе телефонного разговора на просьбу вернуть деньги бывшая одноклассница отказалась, к тому же при разговоре оскорбила девушку, которая перевела ей деньги.
«Оскорбления были высказаны, кроме того, путем передачи голосовых и письменных сообщений через общего знакомого. Позднее девушка, которой «упали» на счет 1565 рублей, направила отцу одноклассницы сообщение через «Вайбер», в котором снова оскорбила истицу. Через несколько дней в личном сообщении в соцсети «Вконтакте» девушка вновь оправила истцу оскорбительные сообщения», - говорится в материалах дела.
В ходе прокурорской проверки прошла лингвистическая экспертиза, которая признала в словах ответчика унизительную оценки личности истца.
Постановлением мирового судьи ответчик признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 5.61 КРФ об АП (Оскорбление).
Обращаясь в суд, истец просила взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 60 000 руб., а также убытки в виде расходов на представителя, понесенные при рассмотрении дела об административном правонарушении в размере 10 500 рублей, процессуальные издержки по настоящему делу в размере 22 315 руб.
«Согласно заключению эксперта, проведенного на основании постановления заместителя прокурора в словах и высказываниях ответчицы содержится унизительная оценка личности истца.
При определении компенсации морального вреда, оценивая нравственные страдания, личность истца, ее молодой возраст, учитывая требования разумности и справедливости, суд полагает необходимым взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей.
Октябрьский районный суд решил взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 20000 руб., убытки в размере 10500 руб., судебные расходы на оплату услуг представителя в размере 20 000 руб., почтовые расходы 248 руб., оплату госпошлины в размере 2315 руб.
Фото: "Номер один"