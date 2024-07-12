Общество 12.07.2024 в 16:42

Жительница Бурятии взыскала более 50 тысяч рублей за «амебу»

Девушка по ошибке перевела деньги своей однокласснице, но вместо возврата средств нарвалась на оскорбления

A- A+
Текст: Анастасия Величко
Жительница Бурятии взыскала более 50 тысяч рублей за «амебу»

Жительница Бурятии по ошибке перевела бывшей однокласснице 1565 рублей. Каких-либо денежных обязательств перед ней девушка не имела, сумма не была займом, не предназначалась кому – либо еще.

В ходе телефонного разговора на просьбу вернуть деньги бывшая одноклассница отказалась, к тому же при разговоре оскорбила девушку, которая перевела ей деньги.

«Оскорбления были высказаны, кроме того, путем передачи голосовых и письменных сообщений через общего знакомого. Позднее девушка, которой «упали» на счет 1565 рублей, направила отцу одноклассницы сообщение через «Вайбер», в котором снова оскорбила истицу. Через несколько дней в личном сообщении в соцсети «Вконтакте» девушка вновь оправила истцу оскорбительные сообщения», - говорится в материалах дела.

В ходе прокурорской проверки прошла лингвистическая экспертиза, которая признала в словах ответчика унизительную оценки личности истца.

Постановлением мирового судьи ответчик признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 5.61 КРФ об АП (Оскорбление).

Обращаясь в суд, истец просила взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 60 000 руб., а также убытки в виде расходов на представителя, понесенные при рассмотрении дела об административном правонарушении в размере 10 500 рублей, процессуальные издержки по настоящему делу в размере 22 315 руб.

«Согласно заключению эксперта, проведенного на основании постановления заместителя прокурора в словах и высказываниях ответчицы содержится унизительная оценка личности истца.

При определении компенсации морального вреда, оценивая нравственные страдания, личность истца, ее молодой возраст, учитывая требования разумности и справедливости, суд полагает необходимым взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей.

Октябрьский районный суд решил взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 20000 руб., убытки в размере 10500 руб., судебные расходы на оплату услуг представителя в размере 20 000 руб., почтовые расходы 248 руб., оплату госпошлины в размере 2315 руб.


Фото: "Номер один"


Теги
суд оскорбление моральный вред

Все новости

Бизнесменам Бурятии расскажут, что делать при обысках и допросах
12.07.2024 в 16:52
Жительница Бурятии взыскала более 50 тысяч рублей за «амебу»
12.07.2024 в 16:42
На конкурс «Дальний Восток – Земля приключений» подали 37 фильмов
12.07.2024 в 16:28
В Улан-Удэ работают летние читальные залы под открытым небом
12.07.2024 в 16:26
В селе Баянгол Баргузинского района скоро достроят школу
12.07.2024 в 16:07
Крупная авария произошла на трассе в Бурятии
12.07.2024 в 15:57
Жители Бурятии жалуются на работу автовокзала
12.07.2024 в 15:30
Ипотека в Бурятии прибавила в процентах
12.07.2024 в 15:21
Владимир Павлов: «Сельские спортивные игры всегда отличаются особой атмосферой дружелюбия»
12.07.2024 в 15:08
На СВО погиб внук легендарного бурятского эколога
12.07.2024 в 14:29
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 июля

Читайте также
На конкурс «Дальний Восток – Земля приключений» подали 37 фильмов
Два из них сняли авторы из Бурятии
12.07.2024 в 16:28
В Улан-Удэ работают летние читальные залы под открытым небом
Там представлен большой выбор журналов, газет, художественной, детской и другой литературы
12.07.2024 в 16:26
В селе Баянгол Баргузинского района скоро достроят школу
Строительство школы ранее поддержал председатель правительства РФ Михаил Мишустин
12.07.2024 в 16:07
Жители Бурятии жалуются на работу автовокзала

Приобрести билеты в кассах можно только за наличный расчет

12.07.2024 в 15:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru