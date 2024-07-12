Жительница Бурятии взыскала более 50 тысяч рублей за «амебу»

Жительница Бурятии по ошибке перевела бывшей однокласснице 1565 рублей. Каких-либо денежных обязательств перед ней девушка не имела, сумма не была займом, не предназначалась кому – либо еще.

В ходе телефонного разговора на просьбу вернуть деньги бывшая одноклассница отказалась, к тому же при разговоре оскорбила девушку, которая перевела ей деньги.

«Оскорбления были высказаны, кроме того, путем передачи голосовых и письменных сообщений через общего знакомого. Позднее девушка, которой «упали» на счет 1565 рублей, направила отцу одноклассницы сообщение через «Вайбер», в котором снова оскорбила истицу. Через несколько дней в личном сообщении в соцсети «Вконтакте» девушка вновь оправила истцу оскорбительные сообщения», - говорится в материалах дела.

В ходе прокурорской проверки прошла лингвистическая экспертиза, которая признала в словах ответчика унизительную оценки личности истца.

Постановлением мирового судьи ответчик признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 5.61 КРФ об АП (Оскорбление).

Обращаясь в суд, истец просила взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 60 000 руб., а также убытки в виде расходов на представителя, понесенные при рассмотрении дела об административном правонарушении в размере 10 500 рублей, процессуальные издержки по настоящему делу в размере 22 315 руб.

«Согласно заключению эксперта, проведенного на основании постановления заместителя прокурора в словах и высказываниях ответчицы содержится унизительная оценка личности истца.

При определении компенсации морального вреда, оценивая нравственные страдания, личность истца, ее молодой возраст, учитывая требования разумности и справедливости, суд полагает необходимым взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей.

Октябрьский районный суд решил взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 20000 руб., убытки в размере 10500 руб., судебные расходы на оплату услуг представителя в размере 20 000 руб., почтовые расходы 248 руб., оплату госпошлины в размере 2315 руб.





Фото: "Номер один"