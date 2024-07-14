В центр Улан-Удэ по выходным перестали ездить трамваи

В связи с ремонтом трамвайных путей на Элеваторе в выходные дни 13-14, 20-21, 27-28 июля изменились схемы движения маршрутов МУП «Управление трамвая».

Схемы маршрутов №1,2 изменятся следующим образом:

🔸 – маршрут № 1А: «конечная Шишковка» - «Новый мост» - «40 квартал» - «БНЦ» - «ул. Ключевская» - «Новый мост» - «конечная Шишковка». С организацией движения 10 трамвайных вагонов с интервалом 10 минут;

🔸 – маршрут № 2А: «конечная Шишковка» - «Новый мост» - «ул. Ключевская» - «БНЦ» - «40 квартал» - «Новый мост» - «конечная Шишковка». С организацией движения 10 трамвайных вагонов с интервалом 10 минут.

На временном маршруте №3 в эти дни будет ходить 3 трамвайных вагона по схеме «Шишковка» - «Элеватор» - конечная «ЛВРЗ» с интервалом движения 15 минут.

Изменился маршрут № 4 (на период ремонта №4А) с организацией движения 4 трамвайных вагонов с конечной в мкрн Мелькомбинат с интервалом 10 минут по следующей схеме: «конечная Мелькомбинат» - «БНЦ» - «конечная Мелькомбинат».

На период ремонтных работ не изменилась схема движения только у трамвайного маршрута №5, а маршруты №№ 7, 8 будут отменены с учетом введения временных маршрутов № 1А, 2А.

До завершения дорожных работ автомобили и автобусы будут двигаться через остановочный карман.





Работы будут проходить в три этапа. На первом - с 13 по 14 июля запланирован ремонт трамвайных путей с их выпрямлением на участке автомобильного переезда по пр. 50-летия Октября в районе ул. Цивилева. После завершения работ здесь уложат железобетонную плитку.

На втором этапе с 20 по 21 июля ремонт пройдет на трамвайных путях в сторону ост. «Площадь Советов». Третий этап с 27 по 28 июля предполагает работы на трамвайных путях в сторону ост. «Энергосбыт».

Работы организованы в круглосуточном режиме. После завершения в ночное время 29 и 30 июля на переезде по пр. 50-летия Октября - ул. Цивилева к автобусной остановке будет уложена железобетонная плитка.

Работы будут проходить в три этапа и продлятся до конца июля. Помимо замены рельсошпальной решетки будет расширена пассажирская платформа на трамвайной остановке «Элеватор» в сторону площади Комсомольская.

Таким образом, по субботам и воскресеньям в июле:

· маршруты 7 и 8 на линию не выходят

· добавлен новый временный маршрут №3

· маршрут 5 ходит без изменений

· изменение движения трамваев по маршрутам 1, 2, 4 смотрите схему.







Фото: "Номер один"