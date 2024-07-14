Жительница Бурятии помыла в Гусином озере собаку и попала в соцсети

На днях одна из жительниц республики, отдыхая на озере Гусиное, стала свидетелем того, как женщина моет свою собаку с шампунем в озере. Очевидец сняла даму на видео и выложила в соцсети.

Видео с женщиной и ее питомцем выложили в telegram-канале «Весь Гусиноозёрск». Автор записи поинтересовалась, местная она или приехала из Улан-Удэ, а потом уточнила, зачем приводить питомца в порядок в озере, ведь это можно сделать на берегу «с ведром воды».

Женщина, мывшая собаку, пояснила, что моет ее, потому что пес «уделался». Женщина начала стыдить снимающую ее девушку: «Вам не стыдно? Вы спросили разрешение на съемки? Вообще имеете право это делать?», «Имею, я еще выложу это во все соцсети».

Женщина в воде еще какое-то время возмущалась, но в итоге вышла из воды вместе с собакой.

«Безобразие полное», - прокомментировала очевидец.

В комментариях мнения жителей Гусиноозерска разделились.

«Вам докопаться не до чего?», - задались вопросом одни.

«Как это понять, докопаться не до чего? Ты сам(а) затем приедешь и будешь купаться там, а даже если нет, остальные люди будут», - парирую другие жители.

Однако большинство все-таки осудили поступок женщины, помывшей собаку в озере.

«Так делать нельзя. Во-первых, это как минимум загрязняет и так уже худое озеро. Во-вторых, в буддизме сливать в воду какие-либо отходы, мыть кого-то или что-то даже возле воды, нельзя».

«Да уж, собаку можно было и дома помыть, озеро и так у нас уже грязное, а тут еще шампунь».

«А мы ещё и пьём воду всем городом из озера этого».

Также на днях очевидцы запечатлели на видео целое стадо коров, которое зашло в Гусиное озеро попить воды.

Схожая ситуация наблюдалась и в Горячинске, где коровы также разгуливали прямо по пляжу.





Фото: "Номер один"