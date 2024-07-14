Суд в Бурятии отказал Баиру Жамбалову в смягчении наказания

10 июля 2024 года Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ рассмотрел ходатайство осужденного Баира Жамбалова о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы более мягким видом наказания - принудительными работами.

Напомним, что приговором Прибайкальского районного суда Республики Бурятия от 26 мая 2021 года Жамбалов был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.4 ст.264 (нарушение правил дорожного движения), ст.125 УК РФ (оставление в опасности), с назначением ему наказания в виде 6 лет 1 месяца лишения свободы в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года.

Напомним, в 2020 году депутат Баир Жамбалов возвращался после рыбалки с озера Котокель, двигаясь со скоростью не менее 104 км/час. Будучи на трассе возле села Батурино Прибайкальского района, он насмерть сбил 17-летнюю девушку, переходившую проезжую часть после остановки рейсового автобуса. Депутат скрылся, даже не попытавшись оказать потерпевшей помощь.





Фото: "Номер один"