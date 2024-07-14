Жительница Бурятии завещала свою квартиру постороннему человеку

Жительница Бурятии обратилась в суд с иском к работнику госпиталя для престарелых людей, которому ее сестра завещала свою квартиру. Она просила признать завещание недействительным и признать ее право собственности на жилое помещение в порядке наследования.

В обоснование иска истец указала, что ее сестра была собственником квартиры. После ее смерти в наследство вступил незнакомый ни ей, ни прочим родственникам ответчик, которому сестра завещала данную квартиру.

«Ответчик в родственных отношениях с наследодателем не состоял, никогда не был знаком близкому кругу родственников. При жизни наследодатель незначительное время проживала и лечилась в госпитале для престарелых одиноких людей, где и работал ответчик. Когда пожилая женщина проживала дома, о ней заботились только родственники, в том числе истец, которая привозила продукты питания, лекарства и другие необходимые вещи. Поэтому они полагают, что на момент подписания завещания женщина не могла отдавать полный отчет своим действиям», - следует из материалов дела.

Суд указал, что в рассматриваемом случае единственным основанием для признания завещания недействительным является установление, что в момент его совершения женщина находилась в таком состоянии, когда не была способна понимать значение своих действий и руководить ими. Однако суд установил, что при жизни женщина не обращалась за медицинской помощью в связи с наличием у нее каких-либо психических заболеваний, на учете в специализированном медицинском учреждении не состояла. Кроме того, наличие у нее психического заболевания также опровергается выводами проведенной по делу посмертной судебно-психиатрической экспертизы.

Суд отказал в удовлетворении исковых требований, квартира останется у работника госпиталя.

Решение суда первой инстанции сторонами не обжаловано, вступило в законную силу.



Фото: "Номер один"