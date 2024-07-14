Общество 14.07.2024 в 15:14

Жительница Бурятии завещала свою квартиру постороннему человеку

Родственники пытались оспорить решение покойной в суде

A- A+
Текст: Анастасия Величко
Жительница Бурятии завещала свою квартиру постороннему человеку

Жительница Бурятии обратилась в суд с иском к работнику госпиталя для престарелых людей, которому ее сестра завещала свою квартиру. Она просила признать завещание недействительным и признать ее право собственности на жилое помещение в порядке наследования.

В обоснование иска истец указала, что ее сестра была собственником квартиры. После ее смерти в наследство вступил незнакомый ни ей, ни прочим родственникам ответчик, которому сестра завещала данную квартиру.

«Ответчик в родственных отношениях с наследодателем не состоял, никогда не был знаком близкому кругу родственников. При жизни наследодатель незначительное время проживала и лечилась в госпитале для престарелых одиноких людей, где и работал ответчик. Когда пожилая женщина проживала дома, о ней заботились только родственники, в том числе истец, которая привозила продукты питания, лекарства и другие необходимые вещи. Поэтому они полагают, что на момент подписания завещания женщина не могла отдавать полный отчет своим действиям», - следует из материалов дела.

Суд указал, что в рассматриваемом случае единственным основанием для признания завещания недействительным является установление, что в момент его совершения женщина находилась в таком состоянии, когда не была способна понимать значение своих действий и руководить ими. Однако суд установил, что при жизни женщина не обращалась за медицинской помощью в связи с наличием у нее каких-либо психических заболеваний, на учете в специализированном медицинском учреждении не состояла. Кроме того, наличие у нее психического заболевания также опровергается выводами проведенной по делу посмертной судебно-психиатрической экспертизы.

Суд отказал в удовлетворении исковых требований, квартира останется у работника госпиталя.

Решение суда первой инстанции сторонами не обжаловано, вступило в законную силу.

 
Фото: "Номер один"

 

Теги
квартира суд госпиталь

Все новости

Жители Улан-Удэ жалуются на водителей маршруток
14.07.2024 в 15:50
На севере Бурятии от пожаров испортился воздух
14.07.2024 в 15:33
Жительница Бурятии завещала свою квартиру постороннему человеку
14.07.2024 в 15:14
Суд в Бурятии отказал Баиру Жамбалову в смягчении наказания
14.07.2024 в 14:58
В Бурятии мужчина попал под поезд
14.07.2024 в 14:38
Путин подписал закон о ежегодной семейной выплате
14.07.2024 в 14:29
Жительница Бурятии помыла в Гусином озере собаку и попала в соцсети
14.07.2024 в 14:13
Житель Улан-Удэ угорел на пожаре
14.07.2024 в 13:08
В центр Улан-Удэ по выходным перестали ездить трамваи
14.07.2024 в 10:37
В Бурятии тушат 35 лесных пожаров
14.07.2024 в 10:12
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 июля

Читайте также
Жители Улан-Удэ жалуются на водителей маршруток

Горожане возмущаются отсутствию терминалов, кондиционеров и грубости водителей

14.07.2024 в 15:50
На севере Бурятии от пожаров испортился воздух

Превышение допустимых норм взвешенных частиц в Северомуйске подтвердил Роспотребнадзор

14.07.2024 в 15:33
Суд в Бурятии отказал Баиру Жамбалову в смягчении наказания

Сбивший насмерть девушку бывший политик просил отпустить его на принудительные работы

14.07.2024 в 14:58
Путин подписал закон о ежегодной семейной выплате

Ее смогут получить небогатые семьи

14.07.2024 в 14:29
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru