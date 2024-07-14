Общество 14.07.2024 в 15:50

Жители Улан-Удэ жалуются на водителей маршруток

Горожане возмущаются отсутствию терминалов, кондиционеров и грубости водителей

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Текст: Анастасия Величко
Жители Улан-Удэ жалуются на водителей маршруток

В Улан-Удэ пассажиры общественного транспорта в соцсетях высказывают свое недовольство работой городских маршруток.

«Почему в Улан-Удэ у маршрутных перевозчиков нет терминала для оплаты? Прождав более 40 минут надо кричать через салон, чтоб водитель передал номер телефона для оплаты. Нет в маршрутках и ни одного кондиционера, окна замурованы, остановки не объявляются. Грубость со стороны водителей», - пишут пользователи.

В комментариях мнения людей разделились. Одни советуют приобрести автомобиль и ездить в комфорте, другие считают, что с проблемой нужно что-то делать.

«Большинство На дороге себя ведут хамски, подрезают, там, где ограничение 60 км/ч, тянутся 30-40 км/ч, якобы народу набежит больше! Кондиционеры не включают, так как расход топлива увеличится, им это надо? У себя откроют окно и хорошо, а то что пассажиры битком в духоте стоят им плевать», - пишут люди.

«Вот такие мелочи как отсутствие терминала и делают поездку в микриках неудобными».

«97 квартал ездят плохо. По 20 минут ждёшь. На жаре. Они могут мимо проехать. Оставляют следующему водителю. Ужасная грязь в салоне. Видимо, вообще не моют. Боишься прикоснуться. А делаешь замечание, начинают хамить».

 
Фото: "Номер один"

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