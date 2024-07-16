Общество 16.07.2024 в 16:50

Глава Бурятии одобрил облик школы, которую построят в центре Улан-Удэ

Здание будет состоять из четырех блоков с акцентом на развитии спорта
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Глава Бурятии одобрил облик школы, которую построят в центре Улан-Удэ
Управление комплексного развития территорий показало эскизы новой школы на 760 мест, которую построят в самом центре Улан-Удэ. Для возведения объекта уже готова строительная площадка, а недавно глава Бурятии Алексей Цыденов одобрил внешний облик фасадов будущего здания, разработанный проектировщиками.



Как рассказали в управлении, эта школа станет одним из крупнейших образовательных учреждений города. По проекту здание включает четыре блока: блоки начального образования, общего образования, среднего и старшего звена, а также спортивный блок. Акцент будет сделан на развитии спорта. На территории школы предусмотрены спортплощадки для гимнастики, волейбола и баскетбола. Рядом с учебным заведением появятся беговые дорожки и игровые зоны.



«Все новые объекты в центральной части города будут выполнены в похожей стилистике. Это школы, детские сады или жилые дома. Важно, чтобы здания гармонично сочетались друг с другом, это и подразумевает комплексное развитие», — отметил начальник Управления комплексного развития территорий Бурятии Зана Тумуров.



Проектирование школы сейчас находится на высокой стадии готовности. Документацию разрабатывает «Архитектурная студия».



Напомним, для возведения нового учреждения застройщик ООО «СЗ «ПИК Байкала» снес 18 жилых домов - 9 индивидуальных и 9 многоквартирных. Здания были признаны устаревшими, поэтому их решили снести, а территорию включить в проект КРТ и застраивать новой современной инфраструктурой. Школу на 760 мест построят в границах улиц Банзарова, Смолина, Кузнечная и Свободы.

Фото: Управление комплексного развития территорий
Теги
школа

Все новости

Бурятская рок-группа «Нукер» выступит на фестивале в Крыму
16.07.2024 в 17:41
В Бурятии возникли проблемы с физраствором
16.07.2024 в 17:32
В музее истории Улан-Удэ открылась выставка «Сады моей души»
16.07.2024 в 17:24
В степи Бурятии прошёл музыкальный звездопад
16.07.2024 в 16:55
Глава Бурятии одобрил облик школы, которую построят в центре Улан-Удэ
16.07.2024 в 16:50
Ансамбль из Бурятии стал обладателем Гран-при фестиваля в Абхазии
16.07.2024 в 16:47
Жители Бурятии предложили запретить плавающие бани на Байкале
16.07.2024 в 16:27
Компания «Ozon» предупредила россиян о мошеннических схемах при онлайн-покупках
16.07.2024 в 16:17
На городском пляже в Улан-Удэ едва не утонула девочка-подросток
16.07.2024 в 15:54
Власти Улан-Удэ забыли о сломанных ливневках
16.07.2024 в 15:48
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 июля

Читайте также
В Бурятии возникли проблемы с физраствором
Его поставку обещают наладить к концу месяца
16.07.2024 в 17:32
Жители Бурятии предложили запретить плавающие бани на Байкале
Однако многие не видят в них никакой опасности для озера
16.07.2024 в 16:27
Власти Улан-Удэ забыли о сломанных ливневках
Данный факт весьма огорчил горожан
16.07.2024 в 15:48
В Улан-Удэ ограничат движение на еще одном участке улицы Смолина
Там перекроют левую сторону дороги
16.07.2024 в 14:36
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru