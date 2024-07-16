Глава Бурятии одобрил облик школы, которую построят в центре Улан-Удэ

Управление комплексного развития территорий показало эскизы новой школы на 760 мест, которую построят в самом центре Улан-Удэ. Для возведения объекта уже готова строительная площадка, а недавно глава Бурятии Алексей Цыденов одобрил внешний облик фасадов будущего здания, разработанный проектировщиками.Как рассказали в управлении, эта школа станет одним из крупнейших образовательных учреждений города. По проекту здание включает четыре блока: блоки начального образования, общего образования, среднего и старшего звена, а также спортивный блок. Акцент будет сделан на развитии спорта. На территории школы предусмотрены спортплощадки для гимнастики, волейбола и баскетбола. Рядом с учебным заведением появятся беговые дорожки и игровые зоны.«Все новые объекты в центральной части города будут выполнены в похожей стилистике. Это школы, детские сады или жилые дома. Важно, чтобы здания гармонично сочетались друг с другом, это и подразумевает комплексное развитие», — отметил начальник Управления комплексного развития территорий Бурятии Зана Тумуров.Проектирование школы сейчас находится на высокой стадии готовности. Документацию разрабатывает «Архитектурная студия».Напомним, для возведения нового учреждения застройщик ООО «СЗ «ПИК Байкала» снес 18 жилых домов - 9 индивидуальных и 9 многоквартирных. Здания были признаны устаревшими, поэтому их решили снести, а территорию включить в проект КРТ и застраивать новой современной инфраструктурой. Школу на 760 мест построят в границах улиц Банзарова, Смолина, Кузнечная и Свободы.Фото: Управление комплексного развития территорий