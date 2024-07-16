В Бурятии возникли проблемы с физраствором

Жители Бичурского района Бурятии обратили внимание на печальную ситуацию с обеспечением препаратами центральной районной больницы.«Вопрос к руководству больницы - почему в терапии нет лекарств, даже физраствора нет?», - жалуются они в вайбер-чате «Бичура-инфо.24/7».В ответ в больнице сообщили, что перебои с поставкой физраствора идут по всей республике.«Поставка будет к концу месяца», - пообещали в ЦРБ.Фото: russianstock.ru