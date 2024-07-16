Общество 16.07.2024 в 17:32
В Бурятии возникли проблемы с физраствором
Его поставку обещают наладить к концу месяца
Текст: Андрей Константинов
Жители Бичурского района Бурятии обратили внимание на печальную ситуацию с обеспечением препаратами центральной районной больницы.
«Вопрос к руководству больницы - почему в терапии нет лекарств, даже физраствора нет?», - жалуются они в вайбер-чате «Бичура-инфо.24/7».
В ответ в больнице сообщили, что перебои с поставкой физраствора идут по всей республике.
«Поставка будет к концу месяца», - пообещали в ЦРБ.
Фото: russianstock.ru
«Вопрос к руководству больницы - почему в терапии нет лекарств, даже физраствора нет?», - жалуются они в вайбер-чате «Бичура-инфо.24/7».
В ответ в больнице сообщили, что перебои с поставкой физраствора идут по всей республике.
«Поставка будет к концу месяца», - пообещали в ЦРБ.
Фото: russianstock.ru
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