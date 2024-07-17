Общество 17.07.2024 в 14:59

Осужденных в Бурятии научили делать шоколад

Для них провели мастер класс и конкурс на лучшее кондитерское изделие
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Текст: Служба информации "Номер один"
Осужденных в Бурятии научили делать шоколад

В исправительной колонии № 7 в Бурятии осужденных научили делать шоколад. Для них прошли мастер-класс по изготовлению шоколада и конкурс на лучшее кондитерское изделие.

- На конкурс каждый из отрядов представил сладости, созданные по уникальному рецепту. Осужденные отряда № 1 сделали конфеты с персиковой начинкой, а отряда № 2 – шоколадное ассорти различных форм и видов, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.

Жюри оценивало конкурсные работы по таким критериям, как внешний вид и цвет, аромат и вкусовые качества.

По итогам конкурса победу одержали осужденные отряда №2.

 

Фото: ru.freepik.com

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