Общество 17.07.2024 в 16:47
В Бурятии засеяли 60 гектар конопли
Однако «аппетиты» потребителей требуют большего
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии официально завершилась посевная кампания, сообщили в республиканском Минсельхозе. Аграриям удалось засеять 137,5 тыс. га, что выше результатов прошлого года на 16%.
При этом зерновых культур засеяно на 8% больше, чем в прошлом году. Это 74,7 тыс. га. По засеянной площади зерновых лидируют Мухоршибирский, Бичурский и Тарбагатайский районы.
Площадь, занятая картофелем, составила 8,9 тыс. га. Это на 26,5% больше, чем в 2023 году. Здесь лидеры – Кабанский, Заиграевский и Бичурский районы.
Овощами засеяли 1,4 тыс. га, уровень прошлого года превышен на 10%. Здесь лидируют Иволгинский, Заиграевский и Прибайкальский районы.
Кормовыми культурами на сегодняшний день занята площадь 48,6 тыс. га. Это 118% к уровню прошлого года.
«Посевная-2024 запомнится масштабными посевами масличных культур. Впервые растениеводы республики засеяли рапс и лен на внушительных площадях. Так, рапсом засеяно 1,7 тыс. га, льном - 1,9 тыс. га, подсолнечник посеян на площади 60 га, конопля – 60,5 га, горчица – 20 га», - рассказали в Минсельхозе.
По словам главы Минсельхоза Галсана Дареева, из-за холодной весны аграрии приступили к посевной на неделю позже. Тем не менее, они уложились во все агротехнические сроки и увеличили общую посевную площадь на 18,9 тыс. га.
- Нынче у нас достаточно большая территория засеяна масличными культурами. Это 3,8 тыс. га, что в 20 раз больше, чем в прошлом году. Что примечательно, весь урожай 2024 года готов выкупить новый завод по переработке масличных культур, что был открыт этой весной. Производственные «аппетиты» завода требуют сырье с 25 тыс. га, поэтому нам есть, к чему стремится. Этот год для многих хозяйств был пробный в высеве высокомаржинальных рапса и льна. В следующем году мы ожидаем дополнительное увеличение площадей, тем более рынок сбыта у нас уже есть, - отметил Галсан Дареев.
Фото: «Номер один»
При этом зерновых культур засеяно на 8% больше, чем в прошлом году. Это 74,7 тыс. га. По засеянной площади зерновых лидируют Мухоршибирский, Бичурский и Тарбагатайский районы.
Площадь, занятая картофелем, составила 8,9 тыс. га. Это на 26,5% больше, чем в 2023 году. Здесь лидеры – Кабанский, Заиграевский и Бичурский районы.
Овощами засеяли 1,4 тыс. га, уровень прошлого года превышен на 10%. Здесь лидируют Иволгинский, Заиграевский и Прибайкальский районы.
Кормовыми культурами на сегодняшний день занята площадь 48,6 тыс. га. Это 118% к уровню прошлого года.
«Посевная-2024 запомнится масштабными посевами масличных культур. Впервые растениеводы республики засеяли рапс и лен на внушительных площадях. Так, рапсом засеяно 1,7 тыс. га, льном - 1,9 тыс. га, подсолнечник посеян на площади 60 га, конопля – 60,5 га, горчица – 20 га», - рассказали в Минсельхозе.
По словам главы Минсельхоза Галсана Дареева, из-за холодной весны аграрии приступили к посевной на неделю позже. Тем не менее, они уложились во все агротехнические сроки и увеличили общую посевную площадь на 18,9 тыс. га.
- Нынче у нас достаточно большая территория засеяна масличными культурами. Это 3,8 тыс. га, что в 20 раз больше, чем в прошлом году. Что примечательно, весь урожай 2024 года готов выкупить новый завод по переработке масличных культур, что был открыт этой весной. Производственные «аппетиты» завода требуют сырье с 25 тыс. га, поэтому нам есть, к чему стремится. Этот год для многих хозяйств был пробный в высеве высокомаржинальных рапса и льна. В следующем году мы ожидаем дополнительное увеличение площадей, тем более рынок сбыта у нас уже есть, - отметил Галсан Дареев.
Фото: «Номер один»