Общество 17.07.2024 в 17:55

В магазинах Бурятии появятся Оронгойские арбузы

От обычных арбузов они отличаются своим цветом
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Текст: Елена Кокорина
В магазинах Бурятии появятся Оронгойские арбузы

Совсем скоро на прилавках Бурятии появятся «Оронгойские арбузы». Пока же, примерно до середины августа, бахчевая культура дозревает на солнце и набирает вкус и цвет.

- На прилавках они появятся, как и полагается, в середине августа. Осталось потерпеть совсем немного! Скоро увидимся, - рассказывает в своей группе ВКонтакте фермер Дмитрий Вихрев.

Как и в прошлом году «Оронгойские арбузы» с красивыми названиями «Белые росы» и «Лунный» будут удивлять любителей арбузов эксклюзивными цветами. Как известно, именно для этих сортов характерен не привычный всем красный цвет, а необычный желтый.

В минсельхозе Бурятии добавили, что особенные свойства этого арбуза обусловлены уникальными природными условиями, характерными для Оронгойских полей.

- Именно в этом месте вырастают самые ранние овощи из-за особого микроклимата. Местность богата теплом и солнечным светом, а уникальный химический состав почв обуславливает наличие в оронгойских арбузах множества полезнейших витаминов и элементов, делающих ягоду ценной для здоровья человека, - рассказали в ведомстве.

   Фото: loon.site

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