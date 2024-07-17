Общество 17.07.2024 в 18:05

В Улан-Удэ межвузовский кампус построят прямо на реке

Для этого на Уде создадут искусственный земельный участок площадью 6 га
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ межвузовский кампус построят прямо на реке
Управление капитального строительства Бурятии объявило торги на проектирование искусственного земельного участка на реке Уда. В дальнейшем на этом месте планируется построить межвузовский кампус. Заявки на участие принимаются на сайте госзакупок до 24 июля.

В соответствии с техническим заданием, проект должен включать создание искусственного земельного участка и его комплексное благоустройство. По предварительным оценкам, площадь этого участка должна составлять примерно 6 гектаров.

«Перед проектировщиками стоит задача разработать планировочную схему земельного участка с учётом существующей застройки и транспортной сети. Проект должен включать все необходимые меры по благоустройству территории, в том числе озеленение, создание доступной среды для маломобильных, а также решение вопросов с ограждением, подъездами и проездами», - отметил начальник управления Анатолий Урбанов.

При проектировании также необходимо предусмотреть подземные парковки с учётом потребностей национального музея и межвузовского кампуса. Количество парковочных мест должно составлять не менее 314.

Дизайн территории должен соответствовать концепции развития центральной части города и проектным документациям национального музея и межвузовского кампуса.

Напомним, строительство кампуса включено в мастер-план Улан-Удэ. Его стоимость предварительно оценивается в 16 млрд рублей, деньги выделит федеральный бюджет. Проектно-сметная документация на объект должна быть готова уже в этом году. Какмпус будет включать в себя общежития, учебный корпус, лаборатории с оборудованием и т.д.

«Мы привезем туда лучших преподавателей со всей России, мы под них специальное жилье строим, для этих преподавателей, чтобы привезти. У нас будут совместные программы с ВУЗами. Поэтому кампус - это по-настоящему крутая тема, мне нравится, я ее доведу до конца», - заявил несколько месяцев назад глава Бурятии Алексей Цыденов.

Фото: Управление капитального строительства
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