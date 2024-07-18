Общество 18.07.2024 в 09:43

Пенсионный фонд Бурятии отказался выплачивать пенсию улан-удэнцу

Пожилой мужчина пожаловался в прокуратуру
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Текст: Елена Кокорина
Пенсионный фонд Бурятии отказался выплачивать пенсию улан-удэнцу

63-летнему жителю Улан-Удэ отказали в назначении и выплате пенсии по старости. В качестве причины Пенсионный фонд назвал недостаточность страхового стажа.

За восстановлением справедливости мужчина был вынужден обратиться в прокуратуру.

- Проверка показала, что мужчина направил в региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования заявление о назначении пенсии по старости. Ему там отказали в связи с недостаточностью страхового стажа, однако при расчете стажа не учли период работы в течение трех лет в одном из учреждений Иркутской области. Запись об увольнении в трудовой книжке мужчины, датированная апрелем 1993 года, была заверена печатью СССР, - рассказали в прокуратуре республики.

В прокуратуре добавили, что в нарушение закона пенсионным органом не были запрошены сведения в архиве, подтверждающие данный период трудовой деятельности гражданина. Руководителю отделения Фонда прокурор внес представление. По результатам его рассмотрения мужчине назначили пенсию.

Фото: Елена Кокорина

 

 

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