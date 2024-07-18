Ходившие в школу дети в поселке Бурятии подвергали себя риску

Дети в поселке Бурятии учились в школе находящейся в аварийном состоянии. Приходя на уроки, ученики младших классов ежедневно подвергали себя опасности.

Проверку школы в поселке Усть-Муя Муйского района проводила местная прокуратура.

- Установлено, что здание Усть-Муйской средней школы, где учатся младшие классы, не соответствует требованиям безопасности для образовательного процесса. Оно было признано аварийным, однако администрация Муйского района не предпринимала никаких мер для защиты детей, - рассказали в прокуратуре республики.

Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением, чтобы обязать МСУ обеспечить обучение детей в безопасных для жизни и здоровья помещениях, соответствующих всем нормам. Муйский районный суд иск удовлетворил, теперь устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Фото: Номер один