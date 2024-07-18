Общество 18.07.2024 в 10:55

На федеральной трассе в Бурятии заменили водопропускную трубу

В прошлом году она не справилась с сильными ливнями, в результате дорогу размыло
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Текст: Андрей Константинов
На федеральной трассе в Бурятии заменили водопропускную трубу
В Мухоршибирском районе Бурятии на 545-м км трассы «Байкал» продолжается ремонт водопропускной трубы. Летом прошлого года она не справилась с сильными ливнями, в результате все закончилось размывом дорожного полотна.

«С мая этого года подрядная организация приступила к ремонту данного участка автодороги. В ходе работ установлена новая водопропускная труба большего диаметра. На участке появятся оборудованные быстротоки, а также водоприемный колодец для контролируемого сбора воды», - рассказали в ФКУ Упрдор «Южный Байкал».

Сейчас на участке идет укрепление кюветов матрацем Рено и сборка опалубки для бетонирования быстротоков. Подрядчики планируют закончить работы в октябре этого года.

Как отметили в «Южном Байкале, после ремонта на данном участке повысится безопасность дорожного движения, а также будет минимизирован риск подмывания грунта.

Фото: «Южный Байкал»
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