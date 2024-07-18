Жители Бурятии могут получить средства на издание своей книги

Министерство культуры Бурятии объявляет о начале приема заявок на конкурс работ по изданию краеведческой и детской литературы.

- На конкурс представляются рукописи произведений, претендующих на издание, в номинациях: «Историко – краеведческая литература», «Литература Бурятии», «Культура и искусство Республики Бурятия» и «Издания для детей и юношества», - сообщили в минкультуры Бурятии.

Оценивать работы будут по следующим критериям: соответствие проекта целям и условиям конкурса; уникальный характер проекта; общественная значимость проекта и обоснованность запрашиваемых средств.

Прием заявок на участие в конкурсе проводится до 31 июля 2024 г. по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 30, министерство культуры РБ, каб.307, тел.: 21-74-04; 21-45-25, Отдел музейного, библиотечного дела и народных художественных промыслов.

Более подробно можно ознакомиться с положением конкурса по ссылке.

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