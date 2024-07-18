Общество 18.07.2024 в 13:02

«Как будто мы в зоопарке живем»

Местных жителей возмутил ров, вырытый вокруг карьера в пригороде Улан-Удэ
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Текст: Андрей Константинов
«Как будто мы в зоопарке живем»
Власти Иволгинского района Бурятии радикально решили проблему доступа к карьеру в селе Сужа, где периодически тонут люди. Чтобы сделать его недоступным для граждан, они вырыли вдоль берега водоема глубокий ров.

«Для обеспечения безопасности граждан и недопущения использования водоема для купания там провели превентивные мероприятия – установили знаки, запрещающие купание и въезд на территорию. Для ограничения доступа к воде выкопан ров. Также администрацией сформирована мобильная группа для патрулирования береговой линии», - рассказали чиновники райадминистрации в вайбер-чате «Иволга-инфо.24/7».

Власти также добавили, что кроме несоответствия требованиям безопасности в карьере обнаружено превышение норматива по содержанию колиформных бактерий.

Такой подход к решению проблемы уже вызвал недовольство местных жителей. Один из мужчин даже записал видео, которое появилось в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ».

«Какой-то великий мозг вырыл канаву глубиной два метра, чтобы огородить людей от купания. И эта канава идет вокруг всего карьера. Представляете, сколько здесь людей ноги переломают. Люди же приходят не только купаться, приходят рыбу половить или просто отдохнуть. Я вот 10 лет ходу туда рыбачить, не купаться. Зачем это делают, почему такое отношение к людям? Как к зверям, как будто мы в зоопарке живем», - возмутился он.

Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»
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