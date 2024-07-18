Власти Иволгинского района Бурятии радикально решили проблему доступа к карьеру в селе Сужа, где периодически тонут люди. Чтобы сделать его недоступным для граждан, они вырыли вдоль берега водоема глубокий ров.«Для обеспечения безопасности граждан и недопущения использования водоема для купания там провели превентивные мероприятия – установили знаки, запрещающие купание и въезд на территорию. Для ограничения доступа к воде выкопан ров. Также администрацией сформирована мобильная группа для патрулирования береговой линии», - рассказали чиновники райадминистрации в вайбер-чате «Иволга-инфо.24/7».Власти также добавили, что кроме несоответствия требованиям безопасности в карьере обнаружено превышение норматива по содержанию колиформных бактерий.Такой подход к решению проблемы уже вызвал недовольство местных жителей. Один из мужчин даже записал видео, которое появилось в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ».«Какой-то великий мозг вырыл канаву глубиной два метра, чтобы огородить людей от купания. И эта канава идет вокруг всего карьера. Представляете, сколько здесь людей ноги переломают. Люди же приходят не только купаться, приходят рыбу половить или просто отдохнуть. Я вот 10 лет ходу туда рыбачить, не купаться. Зачем это делают, почему такое отношение к людям? Как к зверям, как будто мы в зоопарке живем», - возмутился он.Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»