Министр обороны России поблагодарил бурятских танкистов за взятие Урожайного

«С первых дней специальной военной операции бригада выполняет задачи на самых сложных и ответственных направлениях, доказывая, что по праву носит почётное наименование «гвардейская», и является одним из передовых соединений группировки войск «Восток». Сегодня военнослужащие бригады стойко и самоотверженно выполняют боевые задачи, продвигаются вперёд и теснят врага на Южно-Донецком направлении. В результате их профессиональных и решительных действий противник несёт существенные потери и отступает», - говориться в поздравительной телеграмме.





За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, два военнослужащих бригады удостоены высокого звания Героя Российской Федерации. Еще 1025 военнослужащих удостоены государственных наград.





Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 5-й Гвардейской танковой бригады с освобождением населённого пункта Урожайное в ДНР. Напомним, эта бригада дислоцируется в Улан-Удэ.Министр обороны также поздравил бойцов 40-й Гвардейской бригады морской пехоты, которые тоже участвовали в боях за Урожайное.Фото: «Номер один»