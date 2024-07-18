Общество 18.07.2024 в 15:00

Министр обороны России поблагодарил бурятских танкистов за взятие Урожайного

Отличившимся бойцам вручили награды
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Текст: Андрей Константинов
Министр обороны России поблагодарил бурятских танкистов за взятие Урожайного
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 5-й Гвардейской танковой бригады с освобождением населённого пункта Урожайное в ДНР. Напомним, эта бригада дислоцируется в Улан-Удэ.

«С первых дней специальной военной операции бригада выполняет задачи на самых сложных и ответственных направлениях, доказывая, что по праву носит почётное наименование «гвардейская», и является одним из передовых соединений группировки войск «Восток». Сегодня военнослужащие бригады стойко и самоотверженно выполняют боевые задачи, продвигаются вперёд и теснят врага на Южно-Донецком направлении. В результате их профессиональных и решительных действий противник несёт существенные потери и отступает», - говориться в поздравительной телеграмме.


За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, два военнослужащих бригады удостоены высокого звания Героя Российской Федерации. Еще 1025 военнослужащих удостоены государственных наград.


Министр обороны также поздравил бойцов 40-й Гвардейской бригады морской пехоты, которые тоже участвовали в боях за Урожайное.

Фото: «Номер один»
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