Общество 18.07.2024 в 15:00
Министр обороны России поблагодарил бурятских танкистов за взятие Урожайного
Отличившимся бойцам вручили награды
Текст: Андрей Константинов
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 5-й Гвардейской танковой бригады с освобождением населённого пункта Урожайное в ДНР. Напомним, эта бригада дислоцируется в Улан-Удэ.
Министр обороны также поздравил бойцов 40-й Гвардейской бригады морской пехоты, которые тоже участвовали в боях за Урожайное.
Фото: «Номер один»
«С первых дней специальной военной операции бригада выполняет задачи на самых сложных и ответственных направлениях, доказывая, что по праву носит почётное наименование «гвардейская», и является одним из передовых соединений группировки войск «Восток». Сегодня военнослужащие бригады стойко и самоотверженно выполняют боевые задачи, продвигаются вперёд и теснят врага на Южно-Донецком направлении. В результате их профессиональных и решительных действий противник несёт существенные потери и отступает», - говориться в поздравительной телеграмме.
За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, два военнослужащих бригады удостоены высокого звания Героя Российской Федерации. Еще 1025 военнослужащих удостоены государственных наград.
Министр обороны также поздравил бойцов 40-й Гвардейской бригады морской пехоты, которые тоже участвовали в боях за Урожайное.
Фото: «Номер один»
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