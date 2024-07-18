Общество 18.07.2024 в 17:27

Росгвардейцы в Бурятии почтили память сослуживца, погибшего 20 лет назад

При задержании преступников Владимир Гомбоев получил множественные колото-резаные ранения
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Текст: Служба информации "Номер один"
Росгвардейцы в Бурятии почтили память сослуживца, погибшего 20 лет назад

Сегодня день в батальоне вневедомственной охраны ОВО по г. Улан-Удэ Росгвардии Бурятии начался с минуты молчания. 20 лет назад сотрудник группы задержания вневедомственной охраны сержант милиции Владимир Гомбоев погиб, выполняя свой служебный долг.

- В 2004 году наш коллега погиб при задержании преступников в Улан-Удэ. Не испугавшись вооруженных ножом преступников, он вступил с ним в неравную схватку, - отметил заместитель роты батальона вневедомственной охраны ОВО по г. Улан-Удэ капитан полиции Андрей Дыржинов.

Личный состав батальона вневедомственной охраны почтил память товарища, погибшего при исполнении служебного долга, и заступил на службу - на маршруты патрулирования столицы региона.

Ночью 18 июля 2004 года милиционеры группы задержания младший сержант милиции Владимир Гомбоев и старший сержант милиции Сергей Монтоев заметили группу парней, несущих технику и вещи. Понимая, что совершена кража, милиционеры решили задержать злоумышленников, которые попытались скрыться.

- Быстро оценив обстановку и несмотря на неравное соотношение сил, милиционеры вступили в противоборство с вооруженными ножами преступниками. В результате схватки младший сержант милиции Владимир Гомбоев получил множественные колото-резаные ранения и, невзирая на обильную кровопотерю, попытался задержать преступников. От полученных ножевых ранений по пути в больницу Владимир Гомбоев скончался, - рассказали в Росгвардии Бурятии.

Указом Президента России младший сержант милиции Владимир Гомбоев был награжден Орденом Мужества (посмертно).

 

Фото: Росгвардия Бурятии

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