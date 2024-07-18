Общество 18.07.2024 в 17:59

Первые новые жилые дома в центре Улан-Удэ появятся в 2027 году

Часть квартир будет передана предыдущим жильцам, взамен снесённого жилья, часть – выставлена на продажу
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Текст: Служба информации "Номер один"
Первые новые жилые дома в центре Улан-Удэ появятся в 2027 году

Сразу на нескольких площадках в центре Улан-Удэ началась подготовка к строительству новых жилых домов. Их начнут возводить с улицы Шмидта. Часть квартир будет передана предыдущим жильцам, взамен снесённого, часть – выставлена на продажу.

Застройщик планирует сдать их к концу 2026 - началу 2027 года.

- Задача не простая. Мы гарантировали предоставление равнозначного жилья с отделкой. В городе, как правило, сдают с черновой отделкой. Здесь уже нужно, чтобы квартиры были с чистовой отделкой и предоставлялись жителям взамен их квартир, которые в последующем пойдут под переселение, - добавил начальник управления комплексного развития территорий Бурятии Зана Тумуров.

Напомним, по проекту новые жилищные комплексы в центре Улан-Удэ состоят из нескольких секций: первый комплекс — из трёх секций, второй — из четырёх, а третий — из шести. Количество этажей в домах варьируется от 5 до 16.

Между секциями расположатся одноэтажные пристрои с коммерческими помещениями и квартирами со стороны дворовой территории.

Квартиры в новых домах будут иметь разные площади: от студий в 21 квадратный метр до трёхкомнатных квартир в 80 квадратных метров.

   

Фото: скриншот видео, управление комплексного развития территорий РБ

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