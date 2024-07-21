В Улан-Удэ открылось бесплатное кафе для пенсионеров

- Поскольку проект федеральный, вся работа отлажена и строится по одной схеме во всех городах. Фонд «Добродомика» оплачивает аренду и коммунальные услуги, - отмечает управляющая «Добродомика» в Улан-Удэ.





Пожилые люди выстраиваются в очередь, и в 12:00 двери открываются. Такому количеству гостей позавидует даже ресторан - в зале, что называется, почти полная посадка. Самое горячее время - с 12:00 до 14:00. 99% пенсионеров отмечают, что все очень вкусно.





Недалеко от центра в столице Бурятии открылось кафе «Добродомик», где каждый будний день пенсионеров кормят бесплатным обедом. Оно работает почти месяц и уже обрело постоянных гостей. Проект полностью благотворительный, существовать ему помогает местный бизнес. «Номер один» встретился с руководителем проекта в нашем городе Еленой Осодоевой.Кафе работает на пр. 50-летия Октября, в помещении, где и раньше располагались точки общепита, правда коммерческие. Торжественно «Добродомик» открыли 28 июня. Но на самом деле первый «Добродомик» открылся еще шесть лет назад в Санкт-Петербурге.Когда в 2017 году в маленькое кафе на Васильевском острове Санкт-Петербурга зашел дедушка, он скромно считал мелочь на своей ладошке, чтобы хватило денег на обед, но хозяева заведения не взяли с него оплату и решили покормить посетителя бесплатно. И, чтобы не обидеть, сказали, что в кафе акция - всем пенсионерам, ветеранам, блокадникам обед бесплатный. Дедушка искренне обрадовался и стал приходить в кафе каждый день. Он все время клал на стол 200 рублей, якобы забывая о том, что для него все бесплатно, а собственники кафе неизменно сообщали: «так у нас же акция», и он обедал счастливый.Однажды хозяйка кафе на смену позвала официантку и забыла предупредить ее о дедушке. Выполняя свою работу, девушка взяла оплату за обед, и дедушка, почувствовав себя нахлебником, перестал приходить. Когда владельцы кафе об этом узнали, то решили сделать все возможное, чтобы дедушку вернуть. И на окнах кафе появилось объявление, что всем пенсионерам, ветеранам, блокадникам в этом заведении пообедать можно бесплатно.Очень быстро количество пожилых, которые приходили на обед, стало расти в геометрической прогрессии, а столиков было всего лишь восемь. В итоге коллектив кафе и его хозяйка, 26-летняя Александра Синяк, между коммерческими посетителями и пенсионерами выбрали последних и полностью переориентировались на бесплатные обеды.Сейчас в России работает уже девять «Добродомиков», скоро к открытию планируется десятое кафе - в Братске. В Улан-Удэ такое благотворительное кафе решила открыть Елена Осодоева.- Когда открылся «Добродомик» в Иркутске, а это было в январе 2024 года, в соцсетях я увидела объявление о том, что планируется открыть «Добродомик» в Улан-Удэ и требовался руководитель. Я поняла, что очень хочу, чтобы такой проект появился у нас. Нашла руководителя «Добродомика» Александру Синяк и написала ей, что хочу попробовать себя в качестве управляющей. Мы созвонились, я прошла собеседование и начала работу над запуском кафе в Улан-Удэ, - рассказывает Елена.Отметим, что у Елены ранее не было опыта ни в общепите, ни в каких-либо благотворительных проектах. Когда-то Елена трудилась юристом в одном из республиканских министерств, однако надолго там не задержалась: работа по строгому графику и с однообразными задачами показалась ей слишком скучной. Тогда она решила попробовать себя в онлайн-продажах. Однако и тут Елене не хватало, как она сама говорит, «человечности».- Узнав про «Добродомик», я просто загорелась этим проектом, поняла, что это мое. Во-первых - это возможность помогать людям, во-вторых - шанс по-настоящему проявить свои организаторские способности, попробовать себя в роли руководителя. Было, конечно, очень страшно на первых порах. Но меня поддержали муж и друзья. Супруг часто приходит в кафе: помогает там, разносит обеды посетителям, - делится с нами Елена.Процесс запуска в Улан-Удэ «Добродомика» начался с поиска подходящего помещения. Было важно, чтобы к кафе была хорошая транспортная доступность из всех районов города. В итоге выбор пал на помещение на пр. 50-летия Октября.Затем в кафе сделали ремонт, закупили мебель, посуду, технику и начали готовиться к открытию. От идеи до запуска заведения прошло пять месяцев. Аренда, кстати, обходится по обычной ставке. Помещение для «Добродомика» сняли на общих условиях.Несмотря на столь мощную поддержку фонда, «Добродомик», как и любая благотворительная организация, существует на пожертвования и всегда будет рад финансовой помощи. На сайте «Добродомика» в том числе идет сбор в поддержку благотворительного кафе в Улан-Удэ. Можно вносить либо разовые, либо ежемесячные платежи.Один из основных партнеров и спонсоров «Добродомика» в Улан-Удэ – Елена Галушко, уроженка Бурятии, проживающая в Санкт-Петербурге. Елена - предприниматель и известный общественный деятель.- Я, как председатель правления фонда «Добродомик», совместно с президентом фонда «Добродомик» Александрой Синяк приглашаю всех желающих присоединиться к нам и стать частью нашей команды. Вместе мы можем изменить жизнь пожилых людей и создать лучшее будущее, - говорила на открытии «Добродомика» в Улан-Удэ Елена Галушко.К счастью, спонсоры, готовые помогать благотворительному кафе в Улан-Удэ, нашлись быстро: две местные продуктовые сети и пекарня поставляют овощи, крупы, макароны, хлебобулочные изделия.- Мы закрыли почти все позиции по продуктам. Сейчас нам нужно найти тех, кто смог бы поставлять мясо, а также очень просим помочь «Добродомику» предпринимателей, крупные компании, которые смогут поставлять продукты, чтобы мы могли разнообразить меню, - призывает Елена Осодоева.Помимо продуктовой и финансовой помощи, кафе не откажется и от бытовой химии: моющих, чистящих средств, перчаток, губок, тряпок и прочего - всего того, что нужно для нормальной работы точки общепита. А также нужна помощь волонтеров в кафе: разносить еду посетителям, убирать грязную посуду, разливать чай и пр.По факту длительные благотворительные проекты для их инициаторов - это всегда поиск денег. Но оно того стоит, потому что идея «Добродомика» - и накормить людей, и не дать им страдать от одиночества.Благодарные обеды - главное направление фонда «Добродомик». Для пожилых людей это не только финансовая экономия и пища для желудка, но и спасение от одиночества. Многие посетители благотворительного кафе похоронили своих детей и на старости остались совсем одни, кого-то обманули мошенники, у кого-то ребенок-инвалид… А кто-то просто одинок. В «Добродомик» каждый приходит по своим причинам, а Елена вместе с волонтерами рады подарить тепло, заботу и горячий обед.- У нас люди знакомятся, могут поговорить, рассказать друг другу, как прошел день. У нас даже хор здесь образовался. В целом обычное кафе: каждый день разное меню, разные комплексы. Сегодня, например, гороховый суп, плов, салат из огурцов и помидоров. Бывают круассаны, стряпаем пирожки, - перечисляет управляющая.Посадочных мест в улан-удэнском «Добродомике» - 45, в среднем в день кафе посещает 80 - 90 человек, но бывает и до 120 гостей. Многие сюда приходят достаточно часто.Надежда Плотникова и Нина Родионова - две подруги. Женщины ведут активную жизнь: ходят на прогулки в парк им. Орешкова, занимаются скандинавской ходьбой, суставной гимнастикой и даже танцами. После утренних прогулок подруги заходят на обед в «Добродомик».- Нам здесь очень нравится. Волонтеры внимательные, персонал приветливый. Готовят вкусно. У меня пенсия - 15 тысяч, поэтому обеды здесь помогают мне сэкономить. Ну и общение, конечно. Живем мы на ПВЗ, неподалеку. «Добродомик» - это хорошее подспорье. Спасибо спонсорам, что организовали такое кафе, - говорят женщины.Еще одна постоянная гостья «Добродомика» - 73-летняя Жаргалма Батоевна.- Узнала про это кафе от знакомой, сегодня я тут четвертый раз. Мне это кафе облегчает жизнь. В последнее время стало физически тяжело готовить. Я спрашивала, может, оплачивать часть, но сказали, что не надо. Кормят здесь неплохо, все вкусно, все милые и приветливые. Одиноким людям здесь хорошо. Всю жизнь мы работали, а это первый раз, когда обо мне кто-то позаботился, и это очень приятно, - делится женщина своими впечатлениями.Приходя на обед, посетители записываются на стойке у администратора. Эти данные Елена никуда не передает, они нужны ей только для отчетности, чтобы знать, сколько человек у нее бывает каждый день.- В этом проекте нашла свое призвание, горю этим делом. Вне зависимости от того, какие есть сложности. Меня заряжает решение проблем. Пожилые всегда благодарят, говорят: «Спасибо, доченька», «Спасибо вам большое». И ради этих слов я готова продолжать это дело, - подытоживает Елена Осодоева.Фото: «Номер один»