Общество 19.07.2024 в 15:54

В Бурятии определят лучшего пожарного

В конкурсе участвует около 40 сотрудников МЧС
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии определят лучшего пожарного

В 56-й пожарно-спасательной части выявляют лучшего по профессии среди пожарных, начальников караула и помощников начальников караула. Всего в смотре-конкурсе участвуют 36 сотрудников Главного управления МЧС России по Республике Бурятия.

- Огнеборцы, в том числе диспетчеры-радиотелефонисты, уже сдали зачёты по теоретической и физической подготовке. На данный момент проходит самый захватывающий этап. Участники преодолевают специальную полосу препятствий с элементами боевой подготовки и кроссфита.

Фото: скриншот видео МЧС по РБ

 

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