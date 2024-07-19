В Бурятии определят лучшего пожарного

В 56-й пожарно-спасательной части выявляют лучшего по профессии среди пожарных, начальников караула и помощников начальников караула. Всего в смотре-конкурсе участвуют 36 сотрудников Главного управления МЧС России по Республике Бурятия.

- Огнеборцы, в том числе диспетчеры-радиотелефонисты, уже сдали зачёты по теоретической и физической подготовке. На данный момент проходит самый захватывающий этап. Участники преодолевают специальную полосу препятствий с элементами боевой подготовки и кроссфита.

Фото: скриншот видео МЧС по РБ