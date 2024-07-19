С 2025 года будет проиндексирована пенсия работающих пенсионеров

С 2025 года пенсия работающих пенсионеров будет повышаться точно так же, как и у неработающих пенсионеров.

- Новая индексация будет рассчитана из всех сформированных пенсионных прав. С 2016 года выплаты работающим пенсионерам не индексируют, однако повышения при этом фиксируются на лицевых счетах пенсионеров, - сообщили в Социальном фонде России.

К примеру, сейчас пенсия работающего пенсионера составляет 17,4 тыс. рублей.

С учетом пропущенных индексаций за три года работы пенсия составляет 23,4 тыс. рублей. Это более высокий размер, который закреплен на лицевом счете пенсионера. Именно по нему будет считаться индексация.

Сумма, на которую проиндексируют пенсию, прибавится к получаемой пенсии в размере 17,4 тыс. рублей. А после увольнения в размер пенсии дополнительно включат и пропущенные индексации.

Все свои накопленные пенсионные права можно узнать, заказав выписку из индивидуального лицевого счета (ИЛС) на сайте Госуслуг.

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