В Улан-Удэ наградили победителей Международной акции «Диктант Победы»

Напомним, в рамках федерального партийного проекта «Историческая память» по всей стране 26 апреля состоялся Международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны.

- Сегодня в Улан-Удэ состоялась церемония награждения победителей Международной акции «Диктант Победы». Награждение прошло в торжественной обстановке со словами поздравлений и чувством гордости за наших жителей, которые хранят память об истории страны, - сообщили в национальном музее Бурятии.

«Диктант Победы», который реализуется под эгидой партии «Единая Россия» проводится в целях привлечения широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Диктант проводится с 2019 года и в этом году проводился уже в шестой раз.

Фото: Национальный музей РБ