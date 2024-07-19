В центре Улан-Удэ станет еще меньше свободы

Общественный транспорт и частные перевозчики будут курсировать в объезд закрытого участка согласно схеме.







В Улан-Удэ с 20 июля полностью закроют движение на улице Свободы - от перекрестка с ул. Каландаришвили до перекрестка с ул. Кирова. Причина перекрытия улицы все та же – масштабное обновление коммунальной инфраструктуры в центре города.«Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным со обновлением инженерных сетей и заранее выбирать участки объезда», - обратились к горожанам в мэрии города.Напомним, ранее в центре города уже были полностью или частично перекрыты несколько улиц.