Общество 19.07.2024 в 17:43

Жителям Бурятии советуют открепить старый телефонный номер от Госуслуг

Также его нужно открепить и от мобильного приложения
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителям Бурятии советуют открепить старый телефонный номер от Госуслуг

Жителям Бурятии советуют открепить старый неиспользуемый телефонный номер от Госуслуг и мобильного приложения в случае, если они поменяли симку.

- Киберпреступники приобретают старые сим-карты, которые уже были использованы и поступили в повторную продажу. Затем они используют эти сим-карты для восстановления доступа к учетным записям различных онлайн-сервисов. Это может привести к утечке конфиденциальной информации, такой как паспортные данные, информация о недвижимости и автомобилях, и другие личные данные, - сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Если Вы поменяли симку, и больше уже не планируете пользоваться старым телефонным номером, то Вам необходимо обязательно открепить его от сайта Госуслуг и мобильного приложения Госуслуг.

- Первым делом открепите неиспользуемый номер телефона от портала «Госуслуг», онлайн-банка и других своих аккаунтов. Сделать это самостоятельно можно, если сим-карта, которой вы не планируете больше пользоваться, все еще установлена в вашем телефоне. Связано это с тем, что на этот номер придет код, подтверждающий ваши действия, - сказали в полиции.

Если же сим-карты на руках у вас уже нет – потеряли или выбросили за ненадобностью, – сменить номер на портале «Гоусуслуг» самостоятельно не получится. Вам необходимо обратиться в МФЦ.

 

Фото: ru.freepik.com

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