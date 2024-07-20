Общество 20.07.2024 в 19:34

Ночью улан-удэнским асфальтовым дорогам делают инъекции

Именно таким способом чиновники заделывают ямы
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Текст: Елена Кокорина
Ночью улан-удэнским асфальтовым дорогам делают инъекции

Несмотря на изнуряющую жару на улицах столицы Бурятии продолжается ямочный ремонт. Производят его двумя способами – струйно-инъекционным методом и «горячим асфальтом». Чтобы доставлять как можно меньше неудобств горожанам, сотрудники Комбината по благоустройству работают не только днём, но и ночью.

На этой неделе работы проводили на улицах Смолина и Профсоюзная.

- За пять лет мы почти полностью заменили дороги на всех основных городских магистралях Улан-Удэ. Теперь главное – вовремя устранять появляющиеся неровности. Но в городе остаются места, где мы еще не приступали к ремонту. С начала этого года сотрудники Комбината по благоустройству «заделали» более 350 ямок, - рассказали в мэрии города.

Ямочный ремонт производят по двум технологиям: «горячий асфальт» и струйно-инъекционным методом.

- При ремонте «горячим асфальтом» сначала проводится фрезерование старого полотна, после чего укладывают горячий асфальт большими пластами. Струйно-инъекционный метод – это ремонт асфальта, предполагающий заполнение трещин, выбоин и других дефектов специальным раствором, вводимым под давлением.

Фото: скриншот видео мэрии города

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