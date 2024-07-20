Жару в Улан-Удэ наконец-то сменит дождь

Местные синоптики обещают в Бурятии понижение температуры воздуха. По данным Бурятского ЦГМС, завтра, 21 июля, по республике местами пройдут дожди, грозы, ливни, возможен даже град.

По южной половине республики будет облачно. Дожди, грозы прогнозируются по юго- западу и югу. Днем по южному Прибайкалью возможны ливни и град. По северной половине ночью без осадков, утром местами туман. Днем местами пройдут короткие грозовые дожди.

Ветер переменный 7-12 м/с, при грозах порывы до 15-18 м/с. Температура ночью +15+20°, местами +7+12°, днем +24+29°, по северо-востоку до +34°. При осадках по Прибайкалью и юго-западу +17+22°.

В Улан-Удэ ночью ожидается погода без осадков. Днем пройдет небольшой дождь. Ветер переменный 7-12 м/с. Температура ночью +17+19°, днем +26+28°. При дожде возможно понижение температуры.

Фото: Елена Кокорина