Гастрофестиваль «Боргойская баранина» собрал 8 тысяч гостей

В субботу, 20 июля, в местности Атаган Булаг Джидинского района прошел II международный гастрономический этно-фестиваль «Боргойская баранина». Он собрал более 500 участников из России, Монголии и Китая, а также 8 тысяч гостей - любителей блюд из баранины.

– Про нашу боргойскую баранину знают все и везде. Четыре года назад проходил всероссийский конкурс «Вкусы России», организованный минсельхозом России. Там наши буузы и боргойская баранина заняли первое место – высокая оценка труда джидинских животноводов. Еще раз хочу поздравить всех с таким замечательным праздником, пожелать всего самого хорошего, чтобы настроение было отличным, а мясо всегда – вкусным, – сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.





Фестиваль «Боргойская баранина» включал конкурсы национальных блюд, «Праздник вкуса», «Лучший образ Боргойского барана», изделий ремесленничества, мастер-классы, спортивные состязания и детские игры.

Участники соревновались в разделке туши барана, обработке заготовок и приготовлении национальных бурятских блюд и блюд кухонь мира. Конкурсная комиссия также определила самого сложного в изготовлении и самого крупного барана.

Целые туши баранов мариновали, бережно обмазывали специальным соусом и томили в течение 3-4 часов на вертелах. Также гостей ждали другие традиционные блюда бурятской кухни: бухлер, хорхог, ореомог, кровяная колбаса, эреэлже, печень в рубашке, шашлыки, плов, буузы, хушууры, беляши, чебуреки и другие. На фестивале приготовили блюда из 140 баранов. В мероприятиях участвовали представители Монголии, Китая, регионов России и национальных диаспор Бурятии.





– Главное, готовить с душой, ещё мой секрет в особом соусе, который я привез из Монголии. Я впервые принимаю участие в фестивале, и мясо джидинских овец, действительно, очень вкусное, нежное, сочное. Готовить его – одно удовольствие, - рассказывает участник фестиваля, шеф-повар из Монголии Байсаа Хан.



Помимо кулинарного конкурса на фестивале прошли соревнования по национальной борьбе, по стрельбе из лука и разбиванию хребтовой кости, конные скачки, соревнования.





Не случайно фестиваль проводят именно в Боргойской степи Джидинского района. Джида – один из мясных центров Бурятии, лидер по поголовью лошадей, овец, крупного рогатого скота, по годовому производству мяса – 5205 тонн. На территории района 36 овцеводческих хозяйств, продолжающих лучшие традиции боргойского овцеводства.

Напомним, боргойская баранина имеет богатую историю. Она поставлялась к столу царского дома Романовых, в советское время пользовалась большим спросом в известном Елисеевском гастрономе и на центральных продуктовых рынках Москвы.

Секрет кроется в необыкновенном вкусе мяса. Боргойские овцы находятся на свободном выпасе в благоприятных климатических условиях, питаются травой, которая растет на солончаковых землях.

– Пускай наш бренд "Боргойская баранина" расширяет свои границы. Вкусовые качества достойны самых высоких похвал. Наш фестиваль – ещё один шаг в продвижении бурятского бренда. В этом заслуга наших животноводов, которые бережно выращивают свой скот и приумножают, – говорит глава Джидинского района Валерий Шагжитаров.

Фестиваль «Боргойская баранина» проходит в Бурятии во второй раз.





Фото: правительство Бурятии