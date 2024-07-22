Общество 22.07.2024 в 16:25

В Бурятии станет попрохладней и пройдут дожди

Причем на севере республики будет жарче, чем на юге
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии станет попрохладней и пройдут дожди
По данным синоптиков, 23 июля по южной половине республики ожидаются дожди, местами сильные, возможен град. По северной половине днем местами также возможны кратковременные дожди и грозы. Температура днем на юге республики будет +21, +26, на севере +29, +34.

В Улан-Удэ ночью ожидается сильный дождь, днем также возможны дожди. Температура завтра днем составит +24, +26 градусов.

Что касается погоды на всю предстоящую неделю, то, по прогнозам синоптиков, она будет отличатся. Так по южной половине республики ожидается неустойчивая теплая, временами дождливая погода. Преобладающая температура днем составит +22, +27 градусов.

По северной половине Бурятии в предстоящие дни будет жарко - до +29, +34 градусов. Лишь 24-25 июля температура там понизится до +21, +26 градусов, также возможны кратковременные дожди с грозами.

Фото: «Номер один»
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с 17 по 23 июля

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