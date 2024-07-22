Общество 22.07.2024 в 17:01

Каждый четвертый улан-удэнец вынужден искать подработку

Каждый четвертый начальник не в восторге от этого
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Текст: Елена Кокорина
Каждый четвертый улан-удэнец вынужден искать подработку

Каждый четвертый житель Улан-Удэ работает по совместительству, сообщает SuperJob. В то же время, каждый четвёртый работодатель не одобряет, когда сотрудники совмещают работу в разных местах. Именно по этой причине 5% опрашиваемых стараются не ставить своего шефа в известность о том, что имеют дополнительный заработок на стороне.

В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, имеющие постоянную работу, и менеджеры по персоналу из Улан-Удэ.

Помимо основной работы, 25% жителей Улан-Удэ дополнительно работает по совместительству: 20% открыто сообщают об этом своему работодателю, а 5% предпочитают держать такую информацию в секрете.
Согласно опросу, чаще других открыто подрабатывают респонденты в возрасте 35-44 лет (19%) и сотрудники с доходом до 50 тысяч рублей (23%). Тайно же совмещают обязанности чаще мужчины и горожане с доходом свыше 100 тысяч рублей.
Опасения не беспочвенны: каждый четвёртый работодатель (24%) не одобряет, когда сотрудники совмещают работу в разных местах. 56% руководителей относятся к совместительству нейтрально, а еще 12% совершенно не против него.

Фото:  Номер один

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