Каждый четвертый улан-удэнец вынужден искать подработку

Каждый четвертый житель Улан-Удэ работает по совместительству, сообщает SuperJob. В то же время, каждый четвёртый работодатель не одобряет, когда сотрудники совмещают работу в разных местах. Именно по этой причине 5% опрашиваемых стараются не ставить своего шефа в известность о том, что имеют дополнительный заработок на стороне.

В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, имеющие постоянную работу, и менеджеры по персоналу из Улан-Удэ.

Помимо основной работы, 25% жителей Улан-Удэ дополнительно работает по совместительству: 20% открыто сообщают об этом своему работодателю, а 5% предпочитают держать такую информацию в секрете.

Согласно опросу, чаще других открыто подрабатывают респонденты в возрасте 35-44 лет (19%) и сотрудники с доходом до 50 тысяч рублей (23%). Тайно же совмещают обязанности чаще мужчины и горожане с доходом свыше 100 тысяч рублей.

Опасения не беспочвенны: каждый четвёртый работодатель (24%) не одобряет, когда сотрудники совмещают работу в разных местах. 56% руководителей относятся к совместительству нейтрально, а еще 12% совершенно не против него.

Фото: Номер один