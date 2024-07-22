Общество 22.07.2024 в 17:27

Первые этажи домов в Улан-Удэ отдадут под коммерческие нужды

Это коснется новостроек в центре города
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Текст: Елена Кокорина
Первые этажи домов в Улан-Удэ отдадут под коммерческие нужды

Первые этажи в новых домах в центре Улан-Удэ будут переданы под коммерческие нужды. Там «обоснуются» магазинчики и разные объекты благоустройства.

Планируется, что в обновлённом центре Улан-Удэ будет построено около 200 тысяч кв метров, и, примерно, 10 из них будет отведено для коммерческих или социальных объектов.

- Первые этажи всех многоквартирных домов, которые выходят на «проходные» улицы Советская, Смолина, Свободы и некоторые другие –должны быть не жилого назначения. Поскольку это центральная часть города, здесь должны быть магазинчики, пешеходные пространства и объекты благоустройства, - пояснил начальник управления комплексного развития территорий Бурятии Зана Тумуров.

Фото: скриншот видео мэрии города

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