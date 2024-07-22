В Улан-Удэ родился крохотный малыш менее килограмма

Сегодня, 22 июля, Республиканский перинатальный центр подвел традиционные итоги и сообщил о рождении самого крохотного ребенка за прошедшую неделю.

- Вес мальчика составляет всего 750 граммов, а рост 33 см. Между тем самый крупный мальчик, рожденный в этот же период, в шесть раз больше и весит 4 кг 530 граммов, при росте 57 см, - рассказали в перинатальном центре.

Всего за этот период на свет появилось 88 новорожденных (на прошлой неделе 112), из которых 45 мальчиков и 43 девочки. Больше всего родов пришлось на пятницу 19 июля – 21 родоразрешение, среди которых 12 мальчиков и 9 девочек.

Фото: loon.site